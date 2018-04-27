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Rüzgâr Gülü Çocuk Festivali gerçekleştirildi

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Eski çocuk oyunlarının hatırlatılması ve çocukların güzel bir gün geçirerek eğlenmesi amacıyla düzenlenen “Rüzgar Gülü Çocuk Festivali”, Yusuf Kaptan Sahası’nda gerçekleştirildi.
Rüzgâr Gülü Çocuk Festivali gerçekleştirildi

Etkinliğe, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı yanında etkinliğe destek veren kuruluşlardan temsilciler de katıldı.

Kuğulu Park’tan Yusuf Kaptan Sahası’na yapılan kortejle başlayan etkinlik, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde düzenlendi.

Festivale, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Lefkoşa Türk Belediyesi, Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi, Kıbrıs Çocuk Vakfı ve Girne Amerikan Üniversitesi destek verdi.

Lefkoşa bölgesindeki ilkokullarının katıldığı etkinlik kapsamında çocuklara eski çocuk oyunları öğretildi.

Etkinlik süresince Kıbrıs çocuk oyunlarının yer aldığı Rüzgar Gülü belgeselinin gösterimi ve satışı da yapıldı.

HARMANCI

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı konuşmasında, çocuklara “farklı olanı ayırmama” öğüdünde bulundu.

Harmancı “Dünyanın tüm renklerinin birlikte barış içinde yaşamasını hedef edinmeliyiz” dedi.

LTB olarak, çocuk hakları birimi kurduklarına işaret eden Harmancı, çocuklara önem verdiklerini anlattı.

VEHBİ

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Doçent Doktor Asım Vehbi ise, organizasyona katkı koyanlara teşekkür etti.

Etkinlikle, eski çocuk oyunlarının yeni nesillere hatırlatılmasının amaçlandığını dile getiren Vehbi, çocuk haklarına gereken önemin verilmesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından GAÜ Okul Öncesi Neşeli Yüzler Dans Grubu gösterisi, Stüdyo 21 Free Style ve Hip Hop gösterisi gerçekleştirildi; geleneksel çocuk oyunları oynandı.

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