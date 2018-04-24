Rüzgar Gülü Festivali Lefkoşa’da yapılacak

Girne Amerikan Üniversitesi, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi ve Kıbrıs Çocuk Vakfı işbirliğinde Lefkoşa’da Çocuk Festivali düzenleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun da destek verdiği Rüzgar Gülü adlı festivalle ilgili Arabahmet Kültür Evi’nde basın toplantısı düzenlendi.

Basın toplantısında konuşan Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Uğur Özgöker, üniversitenin bu yılı çocuk yılı olarak ilan ettiğini belirterek festivali düzenlemekteki amaçlarının geçmişi geleceğe taşımak olduğunu söyledi.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr Oya Ertuğruloğlu da, festivalin 27 Nisan Cuma günü saat 09.00-12.00 saatleri arasında Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın onay verdiği okullardaki öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirileceğini anlattı.

Kıbrıs Çocuk Vakfı Başkan Vekili Olgun Üstün de Vakfın faaliyetleri hakkında bilgi vererek, ülke gençlerinin hiçbir siyasi engele takılmadan dünya çocukları ile yarışacak organizasyonlara ön ayak olmak istediklerini söyledi.

Lefkoşa Türk Belediyesi Çocuk Hakları Birimi Sorumlusu Münir Öztürk ise Belediye olarak sadece 23 Nisan ve 1 Haziran’ı değil yılın 365 gününü çocuklara ayırdıklarını belirterek “çocuklara yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır” dedi.

Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Kutsal Öztürk de Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün geleceğe dönük yaratıcı bir kişi olduğuna dikkati çekerek ‘hep isterim ki başta devlet büyükleri çocuklaşsınlar’ dedi.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ise komisyon olarak bütün gailelerinin çocuklar ve gençler olduğunu belirterek uyuşturucu ile mücadelede koruyucu zırhın geliştirilmesi gerektiğini bunun için de çocukların ve ailelerin bilinçlendirilmesi gerektiğini dikkati çekti.

Rüzgar Gülü Çocuk Festivali’ne Surlariçi bölgesinden Atatürk İlkokulu, Arabahmet İlkokulu ve Çağlayan İlkokulu başta olmak üzere, Şht Ertuğrul İlkokulu, Şht Doğan Ahmet İlkokulu, Şht Tuncer İlkokulu ve The Amerikan Future College öğrencileri katılacak.

Festivale katılacak çocuklar Kuğulu Park’tan Yusuf Kaptan sahasına yürüyecek ve orada kendileri için hazırlanan geleneksel çocuk oyunlarını oynayarak öğrenecek.