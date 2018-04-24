  • BIST 110.175
  • Altın 174,278
  • Dolar 4,0883
  • Euro 4,9921
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 21 °C
FLAŞ HABERTürkiye'de BASKIN Seçim ...İşte o tarih

Rüzgar Gülü Festivali Lefkoşa’da yapılacak

» »
Rüzgar Gülü Festivali Lefkoşa’da yapılacak
Rüzgar Gülü Festivali Lefkoşa’da yapılacak

Girne Amerikan Üniversitesi, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi ve Kıbrıs Çocuk Vakfı işbirliğinde Lefkoşa’da Çocuk Festivali düzenleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun da destek verdiği Rüzgar Gülü adlı festivalle ilgili Arabahmet Kültür Evi’nde basın toplantısı düzenlendi.

Basın toplantısında konuşan Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Uğur Özgöker, üniversitenin bu yılı çocuk yılı olarak ilan ettiğini belirterek festivali düzenlemekteki amaçlarının geçmişi geleceğe taşımak olduğunu söyledi.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr Oya Ertuğruloğlu da, festivalin 27 Nisan Cuma günü saat 09.00-12.00 saatleri arasında Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın onay verdiği okullardaki öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirileceğini anlattı.

Kıbrıs Çocuk Vakfı Başkan Vekili Olgun Üstün de Vakfın faaliyetleri hakkında bilgi vererek, ülke gençlerinin hiçbir siyasi engele takılmadan dünya çocukları ile yarışacak organizasyonlara ön ayak olmak istediklerini söyledi.

Lefkoşa Türk Belediyesi Çocuk Hakları Birimi Sorumlusu Münir Öztürk ise Belediye olarak sadece 23 Nisan ve 1 Haziran’ı değil yılın 365 gününü çocuklara ayırdıklarını belirterek “çocuklara yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır” dedi.

Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Kutsal Öztürk de Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün geleceğe dönük yaratıcı bir kişi olduğuna dikkati çekerek ‘hep isterim ki başta devlet büyükleri çocuklaşsınlar’ dedi.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ise komisyon olarak bütün gailelerinin çocuklar ve gençler olduğunu belirterek uyuşturucu ile mücadelede koruyucu zırhın geliştirilmesi gerektiğini bunun için de çocukların ve ailelerin bilinçlendirilmesi gerektiğini dikkati çekti.

Rüzgar Gülü Çocuk Festivali’ne Surlariçi bölgesinden Atatürk İlkokulu, Arabahmet İlkokulu ve Çağlayan İlkokulu başta olmak üzere, Şht Ertuğrul İlkokulu, Şht Doğan Ahmet İlkokulu, Şht Tuncer İlkokulu ve The Amerikan Future College öğrencileri katılacak.

Festivale katılacak çocuklar Kuğulu Park’tan Yusuf Kaptan sahasına yürüyecek ve orada kendileri için hazırlanan geleneksel çocuk oyunlarını oynayarak öğrenecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Yine kaza!20 Nisan 2018 Cuma 10:19
  • LTB’den Mehmet Akif Caddesi’ne 75 araçlık otopark19 Nisan 2018 Perşembe 12:08
  • “Üç Ressam Üç Ritim” yarın AKM’de19 Nisan 2018 Perşembe 11:03
  • LTB Beyaz Yasemin Projesi’nin 5. Dönemi  başladı18 Nisan 2018 Çarşamba 13:57
  • Vahim zarar ve ciddi darp    18 Nisan 2018 Çarşamba 13:37
  • Lefkoşa Kumsal Park’ta “Çocuk Festivali” düzenlendi17 Nisan 2018 Salı 13:24
  • Uluslararası Sanat Akademisi Sergisi Yarın YDÜ’de açılıyor17 Nisan 2018 Salı 12:03
  • Yeni yüzyıl öğrencilerinden LTB Paylaşım Mutfağı’na katkı17 Nisan 2018 Salı 09:17
  • Babaanne sinirlendi, 2 buçuk aylık torununu yere attı16 Nisan 2018 Pazartesi 09:01
  • LTB Gençlik Meclisi kurs kayıtları başladı15 Nisan 2018 Pazar 13:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti