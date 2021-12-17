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Rüzgar Hızı 74 Kilometreye Kadar Çıkabilir

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Yarın Geceden Pazar Gece Yarısına Kadarki Sürede Yetkililer Ve Vatandaşlar Yaşanabilecek Olumsuzluklara Karşı Tedbirli Olmaya Çağrıldı
Rüzgar Hızı 74 Kilometreye Kadar Çıkabilir

Meteoroloji Dairesi, yarın akşam saat 20.00’den Pazar gece yarısına kadar olan süre için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yayımladı.

Daireden yayımlanan ihbara göre, ilgili sürede bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak, metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış düşecek.

Raporda rüzgârın güney ve batı yönlerden, saatte 39-49 kilometre hıza çıkabileceği, zaman zaman 62-74 kilometreye ulaşarak fırtına şeklinde esebileceği uyarısında bulunuldu; yetkililer ve vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaya çağırıldı.

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