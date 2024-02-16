  • BIST 9299.93
  • Altın 1985.907
  • Dolar 30.8164
  • Euro 33.1701
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAİsrail Batı Şeria'da gece baskınları düzenledi

Rüzgar yer yer kuvvetli esecek…

» »
Yağışlı hava pazar gününe kadar devam edecek. Sıcaklık 15-18 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar yer yer kuvvetli esecek…

Yağışlı hava pazar gününe kadar devam edecek. Sıcaklık 15-18 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, 15-21 Şubat tarihleri arasında bölge, genellikle alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava bugün ve yarın parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, pazar az bulutlu zamanla parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu, diğer günler parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 15-18 derece dolaylarında seyredecek.

Yarın yer yer kuvvetli rüzgar bekleniyor

Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden orta kuvvette, bugün kuzey ve doğu yönlerden orta yer yer kuvvetli olarak esecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hava nasıl olacak?07 Şubat 2024 Çarşamba 08:37
  • Bir hafta yağmur beklenmiyor, hava sıcaklığı 16-19 derece dolaylarında seyredecek06 Şubat 2024 Salı 09:44
  • Yağış ve fırtına etkisini azaltarak devam edecek31 Ocak 2024 Çarşamba 22:59
  • Dikkat! Meteoroloji Dairesi'nden “etkili yağış ve fırtına" uyarısı30 Ocak 2024 Salı 09:47
  • Çarşamba sabahı yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor29 Ocak 2024 Pazartesi 21:15
  • KKTC'yi oldukça soğuk ve karlı bir hafta bekliyor!27 Ocak 2024 Cumartesi 10:17
  • Meteoroloji Dairesi, denizde "fırtınamsı rüzgar" uyarısı yaptı26 Ocak 2024 Cuma 17:12
  • Soğuk ve nemli hava etkili oluyor26 Ocak 2024 Cuma 08:38
  • Kar geliyor25 Ocak 2024 Perşembe 16:20
  • Soğuk ve nemli hava etkili oluyor25 Ocak 2024 Perşembe 10:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti