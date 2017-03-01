 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.158
  • Altın 145,919
  • Dolar 3,6532
  • Euro 3,8437
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAHürriyet Gazetesi'nin sahibine zorla getirilme kararı!

'Rüzgarda potansiyelin 25'te birini kullanıyoruz'

»
'Rüzgarda potansiyelin 25'te birini kullanıyoruz'
Dünya Rüzgar Enerji Birliği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Uyar, Türkiye'nin rüzgar enerjisindeki potansiyelinin yüksek olmasına rağmen şu anda sadece 6 bin megavatını değerlendirdiğini söyledi.

Dünya Rüzgar Enerji Birliği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar, bir program kapsamında geldiği Bursa'da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1989'da Türkiye'nin rüzgar haritasını çıkardığını ve o dönemde 83 bin megavatlık rüzgar enerjisi potansiyelinin ortaya konulduğunu ifade etti.

Bu potansiyelin şu anki kurulu rüzgar enerjisi gücünden fazla olduğunu belirten Uyar, "Biz bunu değerlendirmedik. O zaman Almanya'nın 8 bin megavat potansiyeli vardı. Bizim ise 83 bin megavat, yani 10 misli fazlaydı. Şimdi Almanya, olmayan rüzgarıyla 60 bin megavata ulaştı. Biz 6 bin megavattayız." diye konuştu.

'Rüzgar boşa gidiyor'

Türkiye'nin enerjiyle ilgili politikalarını tekrar düzenlemesi gerektiğini dile getiren Uyar, şunları kaydetti:

"Nasılsa doğalgaz kullanıyoruz diye enerjinin etkin kullanımı ve yenilenebilir enerjiye gereken önem verilmedi yıllardır. Oysa Türkiye'nin rüzgar enerjisindeki yeri, Çin'den ve Amerika'dan sonra dünya üçüncülüğüdür. En ucuz enerji, rüzgar. Potansiyelimiz çok yüksek ama onu değerlendiremiyoruz, geç kalıyoruz ve rüzgar boşa gidiyor. Rüzgar enerjisine ne kadar öncelik verirsek petrole o kadar az para vereceğiz. Bu da bir o kadar az savaş anlamına gelir. Kimseyi öldürmeden, kimseyle savaşmadan yararlanabileceğimiz bir enerji kaynağı var. Bu potansiyelden bir an önce daha fazla faydalanmalıyız. Böylece 60 milyar dolar petrol faturası ödemeyiz. Yenilenebilir enerji, kullanıldıkça ucuzlar. Türkiye'nin şu andaki rüzgar enerjisi potansiyeli 150 bin megavat. Kullanabildiğimiz ise 6 bin megavat. (25'te biri)"

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • CHP TBMM Grubu basına kapalı toplandı01 Mart 2017 Çarşamba 16:29
  • Aşiretlerden 'evet' kararı01 Mart 2017 Çarşamba 16:27
  • CHP Lideri Kılıçdaroğlu: 15 Temmuz, başkanlık sisteminde olsaydı Türkiye diye bir ülke kalmamıştı01 Mart 2017 Çarşamba 16:26
  • İTO: İstanbul'da perakende fiyatlar arttı01 Mart 2017 Çarşamba 16:25
  • 'Rüzgarda potansiyelin 25'te birini kullanıyoruz'01 Mart 2017 Çarşamba 16:24
  • Türkiye'deki yabancı basın endişeli01 Mart 2017 Çarşamba 16:23
  • Ankara’da maskeli protesto… Havagazı Fabrikası yıkımına tepkiler sürüyor01 Mart 2017 Çarşamba 16:19
  • Erdoğan: Biz kendi göbeğimizi birlikte kesmek zorundayız01 Mart 2017 Çarşamba 16:13
  • Ağrı Belediye Eş Başkanı Sırrı Sakık görevden alındı: Tarih tüm günahlarıyla tekerrür etti01 Mart 2017 Çarşamba 16:12
  • 'Her 100 İstanbullu'dan 4'ü Suriyeli oldu'01 Mart 2017 Çarşamba 16:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti