Rüzgardan Mağusa'da ağaç dalları kırıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hemen hemen her bölgesi yağışlı ve sert rüzgarın etkisi altında kaldı. Zaman zaman rüzgarın şiddetini artırdığı gözlemlendi.

Sert esen rüzgar fırtınaya dönüşerek, Gazimağusada Doğu Akdeniz Üniversitesi yakınlarında ağaçların dallarının kırılmasına neden oldu.

Kırılan ağaç dalları bir süre trafiğin aksamasına neden oldu. Yağışlı hava yarın ve Salı günü de devam edecek. Bu arada hava sıcaklığında da hissedilir oranda düşüş oldu