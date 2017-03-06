Rüzgar’ın tuzla imtihanı

Rüzgar Erkoçlar, sevgilisi Tuğba Beyazoğlu'yla birlikte geride bıraktığımız haftalarda nişanlanmıştı.

Oyuncu Rüzgar Erkoçlar, hayatının en önemli dönemeçlerinden biri olan evlilik faslı için geride bıraktığımız haftalarda ilk adımı atmış ve sevgilisi Tuğba Beyazoğlu ile nişanlanmıştı. Erkoçlar, nişan töreninden kareleri geride bıraktığımız gün sosyal medya hesabından paylaştı.Oyuncunun paylaştığı karelerde tuzlu kahveye verdiği tepki dikkat çekiyor. Tuğba Beyazoğlu ile nişanından yaklaşık bir hafta sonra törenden çekilen kareleri, Erkoçlar Instagram hesabından “İyi şeyler genelde beklenmedik şekilde olur” notuyla paylaştı. İşte Rüzgar Erkoçlar’ın o anları…