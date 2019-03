Rüzgarın yönünü hesaba katmadılar: Bulgar polisi, protestocular yerine kendilerine gaz sıktı (Video)

Olay, başkent Sofya'da parlamento önünde gerçekleştirilen hükümet karşıtı protesto sırasında yaşandı. Eylemcileri dağıtmak isteyen bir polis kalabalığa doğru biber gazı sıktı. Ancak rüzgârın yönünü hesaba katmayınca, gaz bütün polisleri etkiledi.

Olay kameralara da yansırken, bir anda dağılan polislerin öksürdüğü, yüzlerini yıkadığı görülüyor. Görüntülerin yayılmasıyla polisler sosyal medyada günün konusu oldu.

LOL Bulgarian police used pepper spray against protesters in front of parliament, but didn't take the wind direction into account #Bulgaria