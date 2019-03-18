Rüzgarın yönünü hesaba katmayan Bulgar polisi, protestocular yerine kendilerine gaz sıktı

Olay, başkent Sofya'da parlamento önünde gerçekleştirilen hükümet karşıtı protesto sırasında yaşandı. Eylemcileri dağıtmak isteyen bir polis kalabalığa doğru biber gazı sıktı. Ancak rüzgârın yönünü hesaba katmayınca, gaz bütün polisleri etkiledi.

Olay kameralara da yansırken, bir anda dağılan polislerin öksürdüğü, yüzlerini yıkadığı görülüyor. Görüntülerin yayılmasıyla polisler sosyal medyada günün konusu oldu.

Bulgaristan'da yaşayan bir Hollandalı olan Jasper Neve, videoya yaptığı yorumda, "Bulgaristan barışçıl bir ülke. Protestolar nadiren şiddet içeriyor. Bu da polisin biber gazı gibi konulardaki deneyimsizliğini açıklıyor" dedi.