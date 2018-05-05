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Rüzgarlar ülkeye toz taşımaya devam ediyor

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Rüzgarlar ülkeye toz taşımaya devam ediyor
Rüzgarlar ülkeye toz taşımaya devam ediyor

Doğu ve kuzey doğulu rüzgarlar ülkeye Ortadoğu’dan toz taşımaya devam ediyor. Hava sıcaklığının 8 ile 10 derece düşmesiyle hafta başından itibaren etkili olacak sağanak yağışla toz zerreciklerinin etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, hava durumu ve ülkeye taşınan toz zerrecikleri konusunda Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirinin sorularını yanıtladı.

Toz zerreciklerinin 3 Mayıs’tan itibaren doğulu ve kuzey doğulu rüzgarlarla Ortadoğu’dan bölgeye taşındığını, bu taşınımın sürdüğünü belirten Buran, hafta başından itibaren üç gün etkili olması beklenen sağanak yağışla toz zerreciklerinin etkisinin kaybedeceğini söyledi.

GÜZELYURT 36 DERECEYİ GÖRDÜ

Bugün ve yarın iç kesimlerde hava sıcaklığının 31 ile 34, sahillerde 26-29 derece dolaylarında seyredeceğini dile getiren Buran, sıcaklığın Güzelyurt’ta 36 dereceye kadar yükseldiğini belirtti.

Üst atmosferdeki serin ve nemli hava kültesinin etkisiyle önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının 25-28 derece olacağını belirten Raif İlker Buran, “Sıcaklıklarda yaklaşık 8 -10 derecelik düşüş bekliyoruz” dedi.

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