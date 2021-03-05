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Ryan Ghazal mahkemeye çıkarıldı

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Abdullah Ahmad’in ardından mesele ile tutuklanan Ryan Ghazal dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Ryan Ghazal mahkemeye çıkarıldı

Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda satışa hazır halde paketlenmiş yaklaşık 130 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak mesele ile bağlantılı tutuklanıp teminata bağlanan zanlı Abdullah Ahmad’in ardından mesele ile tutuklanan Ryan Ghazal dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Özder, olayla ilgili olguları aktardı. Özder, 16 Şubat 2021 tarihinde, 15.05 – 15.40 saatleri arasında zanlı Abdullah Ahmad’ın Lefkoşa’daki ikametgâhında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı bir ekip tarafından operasyon düzenlendiğini belirterek, zanlının operasyon esnasında kendi evinin balkonuna çıkıp uyuşturucu maddeleri komşusunun balkonuna attığını söyledi. Polis yapılan incelemede zanlının atmış olduğu poşetin içerisinde yaklaşık 130 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin 15 ayrı paket içerisine sarılmış ve satışa hazır şekilde tespit edildiğini kaydetti. Zanlının ikametgâhında ve üzerinde aynı gün tekrar arama yapıldığını dile getiren Özder, giymekte olduğu siyah montunun cebinde 1 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunduğuna işaret etti. Polis, zanlının ikametgâhının oturma odasındaki çekyat üzerinde metal öğütücünün içerisinde 1 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunduğuna dikkat çekerek, yatak odasında beyaz tabak içerisinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan maddenin ve 1 Amerikan Doları’nın bulunduğunu anlattı. Polis yapılan sorguda Abdullah Ahmad ile aynı evde kalan iki şahsın daha olduğunu ve bu iki şahsın uyuşturuculardan haberi olduğu yönünde tespitte bulunduklarını söyledi. Polis, aranan iki şahıstan Ryan Ghazal’ın uyuşturucunun bulunduğu adrese gidip eşyalarını taşımak isterken yakalandığını ifade etti.

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Polis, Ryan Ghazal’ın sorgusunda uyuşturucudan haberi olmadığını, suçlamaları kabul etmediğini açıkladı. Polis memuru Özder, ancak zanlının suçla bağlantısı olduğuna inandıklarını, zanlının kayıp olduğu ve polisten kaçtığı 10 günlük sürede kaldığı yerle ilgili verdiği ifadenin de doğru çıkmadığını açıkladı. Polis, ayrıca yapılan soruşturma sonucunda 1 Mart 2021 tarihinde bir şahsın öğrenci belgesi işlemleri için zanlıya ait kimliği kullanıp, kan verdiğini tespit ettiklerini söyledi. Polis memuru, mesele ile ilgili aranan şahıslar olduğunu, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının serbest kalması halinde soruşturmaya etki edebileceğini ifade ederek, 4 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlı hakkında 4 gün ek tutukluluk kararı verdi.

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