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Ryan Reynolds bu şakaya gülmedi

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Deadpool’un yıldızı Ryan Reynolds, ünlü oyuncular Hugh Jackman ve Jake Gyllenhaal'ın 'şaka kurbanı' oldu. Reynolds, şaka fotoğrafını sosyal medyada paylaşınca sosyal medya kullanıcılarının da diline düştü.
Ryan Reynolds bu şakaya gülmedi

 

Deadpool’un yıldızı Ryan Reynolds, ünlü oyuncular Hugh Jackman ve Jake Gyllenhaal tarafından ‘şakalandı’.

 

Hugh Jackman ve Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds’u partiye davet etti. Ama partinin adının, “çirkin kazak partisi” olduğunu söyleyerek kıyafet kodu vermiş oldular.

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    Partiye çirkin bir kazakla katılması gerektiğini düşünen Reynolds, Nole hediyesi paketi görünümlü bu kazakla partiye gidince bir şaka kurbanı olduğunu anladı. Çünkü partideki ‘kıyafet kuralı’ sadece Reynolds için geçerliydi. Jackman ve Gyllenhaal her zamanki kıyafetleriyle partideydi.

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    Reynolds’un şaka kurbanı olduğunu anladığı, Jackman ve Gyllenhaal’ın gülme krizine girdiği an bu fotoğrafla ölümsüzleşti.

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    Reynolds, bu fotoğrafı sosyal medyada paylaşıp “Bu pis herifler bana kazak partisi dediler” notunu yazınca fotoğraf sosyal medyanın diline düştü.

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    İşte sosyal medya esprilerinden bazıları...

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