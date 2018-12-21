Ryan Reynolds bu şakaya gülmedi

Partiye çirkin bir kazakla katılması gerektiğini düşünen Reynolds, Nole hediyesi paketi görünümlü bu kazakla partiye gidince bir şaka kurbanı olduğunu anladı. Çünkü partideki ‘kıyafet kuralı’ sadece Reynolds için geçerliydi. Jackman ve Gyllenhaal her zamanki kıyafetleriyle partideydi.