Ryan Reynolds duyurdu: Hugh Jackman Deadpool 3’te rol alacak

Marvel Sinema Evreni’nin belki de en yaramaz, en ağzı bozuk karakteri olan Deadpool’u oynayan Ryan Reynolds, üçüncü film için evde fikir bulmakta zorlandığını gösteren komik bir teaser videosu yayınladı.

Klibin sonunda, Hugh Jackman’ın görünmesiyle serinin üçüncü filminde yer alacak olması da duyuruldu. Sosyal medyadaki Marvel hayranları, duyuru üzerine yorumlar yapıp paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.

Hugh Jackman ilk olarak 2000 yapımı X-Men filminde Wolverine olarak göründü ve aynı rolü 2017 yılına kadar çeşitli devam ve yan yapımlarda oynamaya devam etti.

Jackman, daha önce verdiği bir röportajda da bir gün bir Avengers filminde Wolverine oynamayı umduğunu söylemişti: “Ne zaman bir Avengers filmi izlesem, Wolverine’i hepsinin ortasında, sanki hepsinin kafasına yumruk atıyormuş gibi görebiliyordum.”

Hugh Jackman şimdi Deadpool 3 ile yeniden Marvel hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Jackman, 17 yıl boyunca Marvel süper kahramanı olan Wolverine’i oynayarak en uzun Marvel kariyeri ile bir rekora da sahip.