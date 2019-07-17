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S-400 krizi doların seyrini değiştiriyor! İşte son durum

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Piyasalar Türkiye-ABD arasındaki S-400 krizini takip ederken Dolar/TL güne 5.72 seviyesinin altında başladı
S-400 krizi doların seyrini değiştiriyor! İşte son durum

Piyasalar Türkiye-ABD arasındaki S-400 krizini takip ederken Dolar/TL güne 5.72 seviyesinin altında başladı

Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmaları kaynaklı yaptırım riski, Fitch’in Cuma günkü not indirimine rağmen dolar/TL 5.70 civarında tutunurken, piyasalar ABD’den gelecek açıklamalar ile 25 Temmuz’daki PPK toplantısına odaklanmış durumda.

25 Temmuz’daki PPK toplantısı

Cuma günü Pentagon’dan beklenen açıklamanın gelmemesinin etkisiyle dolar/TL’de sakin bir seyir gözlendiğini belirten bir bankacı, hem uygulanacak yaptırımların niteliği hem de 25 Temmuz’daki PPK toplantısında alınacak kararın piyasalar için belirleyici olacağını söyleyerek, “Uysal’ın açıklamaları faiz indirimine gidileceğini gösteriyor ancak indirimin boyutu hakkında sinyal vermiyor. Yurtdışı piyasalar da yatay görünüyor. TL’de de yatay seyir bir süre devam edebilir, piyasa S-400 başlıklarına tepki verecektir. Ancak konu yaptırımlar gelecek mi, gelse de hangileri gelecek? Dolayısıyla karar gelene kadar tepkilerin sınırlı olmasını beklerim” dedi.

TL için ana risk unsurları

Türkiye’nin Rusya’dan aldığı ve NATO’nun savunma sistemiyle uyumlu olmadığı ve F-35’in güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle ABD’nin karşı çıktığı S-400 füze sistemine ait parçalar Cuma günü itibarıyla Türkiye’ye gelmeye başladı.

Analistler yüksek dolarizasyon, TCMB’nin para politikasına ilişkin belirsizlikler, S-400’ler nedeniyle ABD’nin Türkiye’ye yaptırım uygulama ihtimali ve Türkiye’nin Kıbrıs’ın kuzeydoğusunda yeni bir petrol ve doğalgaz sondaj faaliyeti yürütmeye başlamasıyla Doğu Akdeniz’de enerji kaynaklı artmaya başlayan tansiyonun TL için ana risk unsurları olduğunu söylüyorlar.

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