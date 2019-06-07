  • BIST 90.532
  • Altın 251,571
  • Dolar 5,8532
  • Euro 6,5938
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

S-400 ve F-35 krizi: ABD yeni Türk pilotlara 'F-35 eğitimi vermeme kararı aldı'

»
Washington yönetiminin ABD'de F-35 savaş uçağı eğitimi alan Türk pilotlara yenilerinin eklenmemesi yönünde karar aldığı belirtildi.
S-400 ve F-35 krizi: ABD yeni Türk pilotlara 'F-35 eğitimi vermeme kararı aldı'

Reuters haber ajansının ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Ankara'nın Rusya'dan almak üzere anlaşmaya vardığı S-400 hava savunma sistemi konusunda geri adım atmadığı, bunun üzerine ABD'nin de yeni pilot eğitimlerini durdurmaya gideceği ifade edildi.

Washington yönetimi S-400'ler ile F-35 yeni nesil savaş uçaklarını birbirine rakip askeri sistemler olarak kabul ediyor ve bir ülkenin bu iki teçhizata birden sahip olmasının F-35 programını riske atacağını savunuyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı personel ABD'nin Arizona eyaletindeki Luje Hava Üssü'nde F-35'in kullanımı ve bakımı konusunda eğitim almaya devam ediyor. Reuters'a konuşan iki ABD'li kaynak, Washington'un kararının eğitim alan mevcut personele yönelik olmadığını, Arizona'daki pilotların eğitiminin devam edeceğini ifade etti.

Arizona'daki Luke Hava Üssü'nde TSK'ya bağlı dört pilot, iki eğitmen pilot ve 20 yer hizmet ekibi F-35 eğitimi alıyor.

'Haziran'ın ilk haftasının sonuna kadar süre tanındı' iddiası

F-35 savaş uçaklarının üretim sürecinde rol oynayan Türkiye, uçakların geliştiricisi Lockheed Martin'e 9 milyar dolar karşılığında 100'lık sipariş vermişti.

Mayıs ayında ABD merkezli yayıncı kuruluş CNBC, Washington'un Ankara'ya S-400 alımından vazgeçilmesi için Haziran ayının ilk haftasının sonuna kadar süre tanıdığı yönünde bir haber çıkmıştı. Söz konusu süre bugün doluyor. Ancak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Türkiye'ye böyle bir süre iletmediğini söylemişti.

Hükümet Rusya'dan S-400 alımının bitmiş bir anlaşma olduğunu söylüyor ve ilk teslimatın kısa süre içerisinde yapılacağını ifade ediyor.

CAATSA yaptırımları riski

Savnma Bakanı Hulusi Akar, Ankara'nın S-400 alımı nedeniyle ABD'den gelebilecek olan olası yaptırımlara hazırlandığını da ifade etmişti.

Geçen hafta bir konuşma yapan ABD Savunma Bakanı Yardımcısı vekili Katie Wheelbarger, Türkiye'nin S-400'leri alıım işlemini tamamlamasının F-35 programı için yıkıcı sonuçları olacağını söylemiş, "S-400 F-35'leri vurmak için tasarlanmış bir Rus sistemi. Rusya'nın böyle bir istihbarat edinme fırsatını kaçıracağını düşünmek mantıksız olur" demişti.

Reuters haber ajansı, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un yeni pilotların gelişinin durdurulduğu yönündeki bilgiyle ilgili yorum yapmadığını, ancak Ankara'ya Patriot hava savunma sistemi satışında görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Türk Lirası güne dola karşısında değer kaybıyla başladı

Üç günlük bayram tatilinin ardından Cuma günü piyasalar yeniden açıldı. Hafta başında dolar karşısında son iki ayın en yüksek seviyesine ulaşan Türk lirası, yeniden değer kaybetti.

10 günlük yükselişin ardından TL, dolar karşısında yüzde 0.8 değer kaybederek Cuma sabahı 5.84'ten işlem görmeye başladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özgür Özel: Soylu’ya en iyi cevap Trabzon Meydanı06 Haziran 2019 Perşembe 13:20
  • AKP'den 'Ekrem İmamoğlu'nu Pontus Rum Cemiyeti karşıladı' paylaşımına açıklama06 Haziran 2019 Perşembe 00:27
  • Bahçeli'den İstanbul seçimi yorumu: Arkasında FETÖ vardır, PKK vardır05 Haziran 2019 Çarşamba 15:46
  • Trabzon'da İmamoğlu'na dev karşılama (Video)05 Haziran 2019 Çarşamba 15:41
  • Şarkıcı Alpay: 3 Fidan'ı ve Berkin'i savunmak terörse teröristim05 Haziran 2019 Çarşamba 09:26
  • Soylu’ya memleketi Trabzon’da protesto04 Haziran 2019 Salı 21:10
  • Turizm Bakanı'nın eşi, çalışanına el öptürüp dolar verirken çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı04 Haziran 2019 Salı 20:59
  • İmamoğlu'ndan Ersoy'a: Ben Türk'üm, ne demek istiyorlar04 Haziran 2019 Salı 11:02
  • Ekrem İmamoğlu: YSK, verdiği gerekçeli kararın hiçbir anlam ifade etmediğini ortaya koydu; demokrasiyi tamir etmek yine millete düştü04 Haziran 2019 Salı 10:46
  • "Davutoğlu ne yapacak, 103 tane parti var; 104. olacağım diyorsa yolu açık olsun"04 Haziran 2019 Salı 10:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti