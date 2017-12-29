  • BIST 115.333
  • Altın 158,794
  • Dolar 3,7824
  • Euro 4,5472
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKADP İskele ve Karpaz’da istifa depremi!

S-400'ler için imzalar atıldı, teslimat 2020'de

»
S-400'ler için imzalar atıldı, teslimat 2020'de
Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400'lerin satışını düzenleyen anlaşma için tarafların imzayı attığı bildirildi. Savunma Sanayii Müsteşarlığı’ndan yapılan açıklamada ilk teslimatın 2020’de gerçekleşeceği belirtildi.

Türkiye'nin Rusya'dan satın almayı planladığı iki adet S-400 füze savunma sistemi için taraflar arasında imzaların atıldığı bildirildi. Türk basınına yansıyan bilgilere göre taraflar anlaşmayı Ankara'da imzaladı. Anlaşma uyarınca 2 adet S-400 savunma sistemi, 4 adet de batarya satın alınması planlanıyor.

Anlaşmanın toplam değerinin 2,5 milyar dolar olduğu ifade ediliyor. Savunma Sanayii Müsteşarlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya‘dan biri opsiyonlu olmak üzere 2 adet S-400 sistemi tedarik edileceği ve ilk sistem teslimatının 2020‘nin ilk çeyreğinde yapılmasının planlandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca sistemin kontrolünün tamamen Türk Silahlı Kuvvetleri‘nde olacağı vurgulandı.

ABD'den eleştiri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen eylül ayında Rusya ile füze sistemleri için imzaların atıldığını duyurmuş ve kapora da verildiğini açıklamıştı.

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından kasım ayında Türkiye Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de Rusya'dan S-400 savunma sistemlerinin satın alınma işleminin tamamlandığını açıklamış ve Türkiye'nin kendi savunma sistemini geliştirmek için de EUROSAM ile çalışma yaptığını söylemişti.

Rus silah ve teknoloji şirketi Rostek'in genel müdürü Sergey Çemezov da Türkiye'nin oldukça gelişmiş teknik özelliklere sahip S-400 füze savunma sistemlerini alan ilk NATO üyesi olduğunun da altını çizmişti.

ABD ise Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemi alma planlarını eleştirmişti. ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu planlardan endişe duyulduğu, sistemin NATO'nun kullandığı diğer donanımlarla uyumsuz olabileceği belirtilmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Hacettepe Üniversitesi personeline yönelik Gülen operasyonu28 Aralık 2017 Perşembe 17:04
  • AKP'den Bitcoin raporu: El konulması çok zor28 Aralık 2017 Perşembe 11:08
  • Yıldırım'dan KHK açıklaması: Hiçbir düzeltme yapılmayacak27 Aralık 2017 Çarşamba 18:55
  • İstanbul'da yılbaşı öncesi bin 200 polisle asayiş uygulaması27 Aralık 2017 Çarşamba 18:53
  • CHP'li milletvekili Ömer Süha Aldan hakkında soruşturma27 Aralık 2017 Çarşamba 18:52
  • Ankara Cumhuriyet Başsavcısı: ByLock'a yönlendirilenler için başka delil yoksa tahliye talep edeceğiz27 Aralık 2017 Çarşamba 18:51
  • Erdoğan'dan Esad'a terörist suçlaması27 Aralık 2017 Çarşamba 18:47
  • FETÖ'nün "KKTC Sorumluları" suçlamasıyla 2 kişi tutuklandı27 Aralık 2017 Çarşamba 09:35
  • Gabriel: Brexit Türkiye için model olabilir26 Aralık 2017 Salı 18:54
  • Gül'den KHK açıklaması: Sadece 15-16 Temmuz'u kapsıyor25 Aralık 2017 Pazartesi 18:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti