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S400 Füzeleri Kapıda

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S400 füzeleri ile ilgili tarih verildi.
S400 Füzeleri Kapıda

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, NTV'de gündeme yönelik önemli açıklarda bulundu.

S-400’ün Temmuz 2019’da teslimatının başlayacağını belirten Demir, sistemin ekim gibi aktif olacağını söyledi.

Demir, “İki sistem var, ikinci sistemin takvimi ötelenmiş durumda, herhangi bir sıkıntı yok.” dedi.

“Açıklığa kavuşması gereken konular var”

Patriot görüşmelerine de değinen Demir, ikiden fazla hava savunma sistemine ihtiyaçları olduğunu belirttiklerini söyledi. Demir, “Görüşmeler oldu bu yönde, milli çalışmalar da devam ediyor. ABD’den Patriot talebimiz vardı, 1,5 yıl sonra geri dönüş oldu. Görüşmeler devam ediyor, açıklığa kavuşması gereken konular var. Teklifin içeriğini ve detayları olduğu gibi kabul etmemiz mümkün değil. Hızlı bir trafik var.” dedi.

“İki uçağın teslimi önümüzdeki ay yapılacak”

S-400 alımının Türkiye’ye F-35 teslimatını engelleyeceği hatta bu çerçevede Türkiye’nin bazı yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği yönündeki açıklamaları değerlendiren Demir, şunları söyledi:

“Burada da aynı şeyi söylüyoruz. F35 veya Patriot, biz olayın teknik yönündeyiz. İki uçağın teslimi yapıldı iki uçağın teslimi önümüzdeki ay yapılacak. Bununla muhatabız. Türkiye üretim konusunda iş paylaşımı anlamında neler yapabilir, bunları konuşuyoruz.”

“2023 hangar çıkışımızı hala koruyoruz”

Milli Muharip Uçak Projesi ile ilgili de konuşan Demir, belirli modellerin testinin başladığını söyledi. Demir, “Proje toplantıları, alt sistem toplantıları yapılıyor. Kapsamlı bir çalışma bu. Ortaklarla beraber devam ediyor. 2023 hangar çıkışımızı hala koruyoruz.” diye konuştu.

“ATAK2 ile ilgili çalışmalar başladı”

Demir, ATAK2 projesi hakkında, "Anons ettik, sözleşmeyi imzaladık ve çalışmalar başladı. Üst sınıf bir helikopter olacak. ATAK’la ilgili İtalyanlarla ortaklığız var, devam ediyor. ATAK2’de de işbirliği konuları gündemde, İtalyanlar ilgililer; görüşmeler var. Alternatif ülkeler de olabilir, kapıyı kapatmadık. Dost ülkelerin, tasarım aşamasında ortak olmaları kavramına açığız, görüşmeler oluyor ama henüz somut bir şey yok." dedi.

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