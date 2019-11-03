Saadet Kongresi'nde Nazım Hikmet şiiri, Berkin Elvan anması

Karamollaoğlu'ndan Saadet Partisi kongresinde AKP eleştirisi: Ülkemizde ne adalet kalmıştır ne de kalkınma

Saadet Partisi, "Gelecek Saadet'le Gelecek" sloganı ileAnkara Spor Salonu'nda 7. Olağan Kongresi'ni düzenliyor. Kongrede konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu açılışı Nâzım Hikmet'in "Davet" şiiri ile yaptı. Karamollaoğlu, "Gelin canlar bir olalım, bu dünya kimseye kalmaz" dedi.

Karamollaoğlu'nun konuşmasından başlıklar şöyle:

"Kardeşlik ve kucaklaşma diyoruz. 50 yıldır bu çizgimizden taviz vermedik. Rüzgâra, makama ve mevkiye göre yön değiştirmedik. İstikrar görmek isteyen bu salona baksın.

Aynı heyecanla hedefe doğru yürüyoruz. 50 yıl önce yaptığımız gibi bir kez daha besmeleyi çekiyor, kolları sıvıyor ve işe koyuluyoruz.

Milletimiz 3 Kasım 2002’de beş şeyi gerçekleştirmek için AK Parti’ye oy verdi. Güçlü, özgür, müreffeh, adaletli bir Türkiye için oy verdi.

Ekonomiden ekolojiye, eğitimden dış politikaya sürekli savrulan bir Türkiye var ne yazık ki… Bütün birikimleri Varlık Fonu altında ipotek edildiği bir Türkiye var. Komşularla sıfır sorun derken tek bir komşusu kalmayan bir Türkiye var. Adalet, iflas etmiş, mağdurlar ordusu oluşmuş bir Türkiye var. Eğitimi yaz-boz tahtasına dönmüş, aile yapısı zayıflamış bir Türkiye var. Yarınlara dair umutların tükendiği bir Türkiye var. 3 Kasım 2002 AK Parti'nin iktidara geldiği gün, 3 Kasım 2019 miladını doldurduğunu tescilleme tarihidir. Türkiye'ye vereceği hiçbir şey kalmamıştır. Ülkemizde ne adalet kalmıştır ne de kalkınma.

Bu kadronun tek derdi bu millete olan aşkıdır sevdasıdır. Sizler Türkiye'nin umudusunuz. Herkes bilmeli ki biz AK Parti'yi değil yanlış politikaları eleştiriyoruz. Saadet Partisi, kimsenin hasmı ya da düşmanı değildir. Biz partileri değil, politikaları eleştiririz. Kişileri değil zihniyetleri eleştiririz. 50 yıl boyunca milletin inancı ile mücadele edenlere karşı çıktıysak bugün de milletin inancını istismar edenlerine karşı çıkıyoruz. Halkın değil rantın yanında olanlara karşı çıkıyoruz.

Millî Görüş gömleğini çıkarırlarsa asla benzeri başarıları sağlayamazlar. Ülkelerine ve insanlara hizmeti ancak onlar yapabilirler. Türkiye'nin yeni bir başlangıca ihtiyacı var. Geçmişte herkesin hataları olmuştur. Önemli olan hatalardan ders çıkarabilmektir.

Bu gelecekte adalet olsun. Bu gelecekte üstünlük ve kibir değil eşitlik ve tevazu olsun. Biz Saadet Partisi olarak yeni bir toplumsal sözleşme teklif ediyoruz. Ruhunu ilk Meclis'ten alan bir anlayış öneriyoruz. Biz inanıyoru ki kendisi için istediğini başkası için de isteyen bir müşfik toplum olarak gören bir siyasi anlayış gereklidir.

Yeniden büyük Türkiye'yi böyle kuracağız. Devlet insana ve topluma hizmet için vardır.