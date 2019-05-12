  • BIST 88.533
  • Altın 247,380
  • Dolar 6,0672
  • Euro 6,8203
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Hangi İslam coğrafyasına bakarsanız Müslümanlar eziliyor"

»
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 'Milli Görüş, bir cihat hareketidir' diyerek, 'Biz cihat etmeyi unutmuşuz ve konuyla ilgili olarak Peygamber Efendimizin hadisini hatırlatmak istiyorum: 'Nasılsanız, öyle yönetilirsiniz.'
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Hangi İslam coğrafyasına bakarsanız Müslümanlar eziliyor"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Hangi İslam coğrafyasına bakarsanız Müslümanlar eziliyor. Hatta Müslümanlar birbirini katlediyor. Biz de sadece yaşananları izliyoruz. Gerçekten İslam'ın gerektirdiği gibi hareket etseydik, dünyada huzur ortamı oluşmuş olurdu" dedi.

Karamollaoğlu, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İstanbul Şube Divanı ve sahur programında konuşma yaptı. 

Karamollaoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Bizler inançlı insanlarız, Müslümanız. Müslüman olarak, inancımızın temelindeki ilk görevimiz Allah'a iman ve Resul'ünün izinden gitmektir. Fakat biz şu an şeklen Peygamber Efendimizin yolundayız. Hangi İslam coğrafyasına bakarsanız Müslümanlar eziliyor. Hatta Müslümanlar birbirini katlediyor. Biz de sadece yaşananları izliyoruz. Gerçekten İslam'ın gerektirdiği gibi hareket etseydik dünyada huzur ortamı oluşmuş olurdu" ifadelerini kullandı.

'MİLLİ GÖRÜŞ BİR CİHAT HAREKETİDİR'

Karamollaoğlu, Milli Görüş hareketinin kurucu lideri Necmettin Erbakan'a, "Milli Görüş"ün anlamını sorduğu zaman "İslam'ın vaat ettiği huzur ve saadet ortamının tesis edilmesi için mücadele etmek" şeklinde yanıt aldığını belirterek, şunları söyledi: 

"Milli Görüş, bir cihat hareketidir. Batı, her zaman cihadı hedef almış ve cihat hareketini kan dökmek olarak göstermiştir. Halbuki cihat, huzur ve saadet ortamını vaat etmektedir. Biz cihat etmeyi unutmuşuz ve konuyla ilgili olarak Peygamber Efendimizin hadisini hatırlatmak istiyorum: 'Nasılsanız, öyle yönetilirsiniz.' Bir toplum kendini değiştirmedikçe Cenabıhak o toplumu değiştirmez. Bunun için mesuliyet bizde. AGD de toplumu değiştirmek için çalıyor. Sizler mesuliyetinin farkında olan gençlersiniz. Yaptığınız çalışmalar hak, dava için gerçekten çok önemli."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bülent Arınç: İmamoğlu sempatik tavırlar sergiliyor12 Mayıs 2019 Pazar 11:33
  • Her şey çok güzel olacak diyen Cahit Berkay’a ödülünü vermediler11 Mayıs 2019 Cumartesi 23:03
  • Bahçeli, İmamoğlu'nun "Her şey güzel olacak" sloganını eleştirdi: Yerin dibine batsın sizin güzelliğiniz11 Mayıs 2019 Cumartesi 22:10
  • Kılıçdaroğlu: Hürriyet’i basan kişi AKP Londra temsilcisi oldu11 Mayıs 2019 Cumartesi 21:47
  • Bahçeli'ye cevap Can Yılmaz'dan geldi: Ben Cem Yılmaz’ı kardeşim gibi severim...11 Mayıs 2019 Cumartesi 16:11
  • Nihat Hatipoğlu Acun Ilıcalı'ya aşkını ilan eden erkek seyirciye ne diyeceğini bilemedi (video)11 Mayıs 2019 Cumartesi 15:16
  • MHP Lideri Devlet Bahçeli: Öcalan avukatıyla görüşsün11 Mayıs 2019 Cumartesi 14:29
  • Genişlemeden sorumlu AB komiseri Hahn: YSK’nın gerekçeleri ‘güldürü’ gibi11 Mayıs 2019 Cumartesi 14:15
  • Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ evinin önünde sopalı saldırıya uğradı11 Mayıs 2019 Cumartesi 13:04
  • İmamoğlu: Haddini bilmesi gereken siyasilerdir, bizleriz, korkmadan konuşmaya devam edin lütfen11 Mayıs 2019 Cumartesi 12:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti