  • BIST 1.085
  • Altın 467,733
  • Dolar 7,3495
  • Euro 8,7837
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1749 test yapıldı, 9 pozitif vakaya rastlandı, 4 kişi taburcu edildi

Saadet Partisi, ÖTV zammını tiye aldı: Devletinden.com; daha pahalısı yok

»
Saadet Partisi, ithal otomobillere ÖTV zammını mizahi bir dille eleştirdi.
Saadet Partisi, ÖTV zammını tiye aldı: Devletinden.com; daha pahalısı yok

Cumhurbaşkanı kararıyla motor silindir hacmi aralığı ve özel tüketim vergisi matrahı esas alınarak düzenlemeye gidilmiş, motor silindir hacmi 2000 cc’yi geçen ÖTV matrahı 170 bin lirayı aşmayan elektrikli otomobiller için vergi oranı yüzde 100’den yüzde 130’a, diğerleri için de yüzde 110’dan yüzde 150’ye kadar yükseltilmişti.

Saadet Partisi, bir videoyla devletinden.com isimli bir otombil satış sitesi kurguladı. “Araç sahibi mi olmak istiyorsunuz? İşte size fırsat! devletinden.com’dan yüksek ÖTV’li araçlar” sloganıyla başlayan videoda yeni zamlarla ithal araçların ulaştığı fiyatlar ve devletin 2002-2019 yıllarında topladığı araç vergileri konusunda bilgilendirme yapılıyor.

2.4 milyon izlenmeye ulaşan video viral olurken, paylaşıldığı tweet 70 bine yakın beğeni aldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Oruç Reis Gemisinin Doğu Akdeniz'deki Çalışma Süresi 12 Eylül'e Kadar Uzatıldı01 Eylül 2020 Salı 10:00
  • HDP’li Gergerlioğlu: Pandemi hastanelerinde hekimler istifa ediyor31 Ağustos 2020 Pazartesi 20:00
  • TC İçişleri: Musa Orhan, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ihraç edildi31 Ağustos 2020 Pazartesi 18:29
  • 26 Türk vatandaşı sığınmacı iki balıkçı teknesiyle Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçıp 'siyasi iltica talebinde bulundu'31 Ağustos 2020 Pazartesi 16:23
  • Kişi başına milli gelir 9 bin doların altına indi; Türkiye dünyada 70'inci sırada31 Ağustos 2020 Pazartesi 14:45
  • Saldırıya uğrayan TİP Milletvekili Barış Atay: Bu olayın faili beni hedef gösteren Süleyman Soylu'dur31 Ağustos 2020 Pazartesi 14:44
  • Zorlu Tekstil’den İngiltere’ye 5 milyon adet Antibakteriyel maske ihracatı Yapıldı.31 Ağustos 2020 Pazartesi 11:57
  • Ömer Çelik: Yunanistan’ın bu adımlarının neticesi ağır başarısızlık olacaktır31 Ağustos 2020 Pazartesi 11:07
  • Türkiye'den Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a Doğu Akdeniz'de "Kırmızı Çizgi" Tepkisi31 Ağustos 2020 Pazartesi 10:20
  • 'Çıplak' köyünün 'çıplaklar kampı' sanılmasına köylü halkından tepki30 Ağustos 2020 Pazar 21:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti