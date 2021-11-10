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Saadet Partisi'nden 'koltuk' açıklaması: Görüntüleri kamuoyunun takdirine bırakıyoruz

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"Ev sahibi sayın cumhurbaşkanı ve kendi protokolünü uyguladı, ancak diğer parti başkanlarına da bu protokol mü uygulanıyor bilemiyorum"
Saadet Partisi'nden 'koltuk' açıklaması: Görüntüleri kamuoyunun takdirine bırakıyoruz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesine, koltuk işaret etme görüntüleri damga vurdu. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya konuya ilişkin "Ev sahibi sayın cumhurbaşkanı ve kendi protokolünü uyguladı. Ancak diğer parti başkanlarına da bu protokol mü uygulanıyor bilemiyorum. Görüntüleri kamuoyunun takdirine bırakıyorum" derken, görüşme talebinin Karamollaoğlu'nun tüm parti liderleriyle görüşme programı kapsamında kendilerinden geldiğini belirtti.

Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre; Erdoğan ile Karamollaoğlu'nun görüşmesi saat 15.00'te başladı ve 2 saat 20 dakika sürdü. Erdoğan'ın görüşme başlangıcında Karamollaoğlu'na oturacağı yeri göstermesi ve çekilen kareler sosyal medyada tartışma yarattı.

Görüntülerde Erdoğan, Saadet Partisi liderine yanında duran ve görüştüğü isimleri ağırlarken kullanılan koltuk yerine, uzak mesafedeki koltuğu işaret ettiği anlaşılıyor. Görüntülere ilişkin Diken'e konuşan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, şunları söyledi:

"Ev sahibi sayın cumhurbaşkanı ve kendi protokolünü uyguladı. Ancak diğer parti başkanlarına da bu protokol mü uygulanıyor bilemiyorum. Görüntüleri kamuoyunun takdirine bırakıyorum."

Görüşme talebinin Saadet Partisi'nden geldiğini söyleyen ve Karamollaoğlu'nun tüm partilerin liderleriyle görüşmek üzere bir program yaptığını hatırlatan Kaya, şöyle devam etti:

"Bizim gündemimizde ülkenin ekonomik koşulları, içinde bulunduğumuz adalette ve hukuk alanında yaşanan sorunlar ve ülkedeki temel sorunlar vardı. Bu konuya ilişkin tüm siyasi parti liderleri ile olduğu gibi, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşme talebi tarafımızdan gitmişti."

"Randevu bizim açımızdan ülkenin sorunlarını konuşmak üzere talep edilmişti"

İttifak tartışmalarının görüşmede gündeme gelip gelmediğine ilişkin soruyu da cevaplayan Kaya, şunları söyledi:

"Bizim gündemimiz belirttiğimiz konulara ilişkindi. Tabii bir de sayın cumhurbaşkanının kendi gündemleri olabilir. Fakat randevu bizim açımızdan ülkenin sorunlarını konuşmak üzere talep edilmişti. Bizim gündemimiz bundan ibarettir."

Temel Karamollaoğlu, ise görüşme sonrası "Çok dostane bir görüşme oldu. Konuşmadığımız konu kalmadı" dedi.

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