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Saadet Partisi'nden 'Super Mario'lu maske eleştirisi: Ulaşmak bu kadar zor olmamalıydı

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Saadet Partisi'nden 'Super Mario'lu maske eleştirisi: Ulaşmak bu kadar zor olmamalıydı
Saadet Partisi'nden 'Super Mario'lu maske eleştirisi: Ulaşmak bu kadar zor olmamalıydı

Saadet Partisi resmi sosyal medya hesabından, platform oyunu Super Mario'yu koronavirüs sürecine uyarlayarak maske dağıtım politikalarını eleştiren bir video yayınladı.

Partinin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu uyarlanan oyunu içeren videoyu, "Maskeye ulaşmak bu kadar zor olmamalıydı" mesajıyla paylaştı.

Videoda, Nintendo tarafından tasarlanan oyun serisi Super Mario'nun kahramanı, koronavirüslerle mücadele ederek maskeye ulaşmaya çalışıyor.

Videonun sonunda, "Önce maske satışı yasaklandı. PTT ile dağıtılamadı. E-devlet ile olamadı. Telefonlara kod gelmedi. İş yerlerine ulaşmadı. Maske satışı serbest bırakıldı" ifadeleri yer aldı.

Oyunun adıysa "Super Maske" olarak değiştirildi.

 

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