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Saadet Partisi’nden video: Süper Mario’nun ücretsiz maske mücadelesi!

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Saadet Partisi, önce satışı yasaklanan ancak tüm vatandaşlara ücretsiz ulaştırılamayınca yeniden satışına izin verilen ücretsiz maskeleri Süper Mario oyunu üzerinden anlattı.
Saadet Partisi’nden video: Süper Mario’nun ücretsiz maske mücadelesi!

Partinin genel başkanı Temel Karamollaoğlu’nun Twitter hesabından paylaştığı videoda, Mario karakterinin oyunun en çok bilinen sahnesindeki maskeye ulaşma mücadelesi yer alıyor. Yol boyunca çeşitli engelleri aşan Mario, nihayet maskesine ulaşabiliyor.

Corona virüsü salgını nedeniyle maskeye olan talep artınca fiyatlar aşırı yükselmiş, bunun üzerine önce maskenin uygun fiyata satılacağı açıklanmıştı. Tepki sonrası maskenin devlet eliyle dağıtılacağı duyurulmuş ancak bazı kişiler kendilere maskeyi alabilmek için gerekli SMS’in gelmediğini, gelse de eczanelerde maske bulamadıklarını dile getirmişti. Son olarak tavan fiyat belirlenerek maske satışına izin verileceği açıklanmıştı.

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