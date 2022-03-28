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Saar eyaletinde seçimi SPD kazandı

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Almanya'nın güney batısında yer alan yaklaşık bir milyon nüfuslu Saar eyaletinde Pazar günü yapılan seçimleri Sosyal Demokrat Parti (SPD) kazandı.
Saar eyaletinde seçimi SPD kazandı

Almanya'nın güney batısında yer alan yaklaşık bir milyon nüfuslu Saar eyaletinde Pazar günü yapılan seçimleri Sosyal Demokrat Parti (SPD) kazandı. Resmi olmayan sonuçlara göre SPD oyların yüzde 43,5'ini alırken, iktidardaki Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) büyük oy kaybı yaşadı ve oyların yüzde 28,5'ini alabildi.

Böylece CDU eyalet yönetimini yaklaşık 22 yıllık aradan sonra yeniden SPD'ye devretti. Kurulacak hükümete eski ekonomi bakanı Anke Rehlinger başkanlık edecek. Rehlinger eyaletin ilk SPD'li kadın başbakanı olacak.

SPD aldığı oy oranıyla bir koalisyona gitmeden tek başına hükümeti kurabiliyor.

Pazar günü yapılan seçimlerde Yeşiller yüzde 4,9, Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 4,8 ve Sol Parti yüzde 2,6 oy aldı.

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