Saat 09.05'te Antalya'da boylam değeri "30.1938" olan deprem meydana geldi.
Atatürk'ün 83'üncü ölüm yıldönümünde saat 09.05'te Antalya'da meydana gelen depremin koordinatlarındaki "1938" rakamı sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Saat 09.05'te Antalya'da boylam değeri "30.1938" olan deprem meydana geldi.
Atatürk'ün 83'üncü ölüm yıldönümünde saat 09.05'te Antalya'da meydana gelen depremin koordinatlarındaki "1938" rakamı sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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