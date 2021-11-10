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Saat 09.05'te Antalya'da boylam değeri "30.1938" olan deprem meydana geldi.

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Saat 09.05'te Antalya'da boylam değeri "30.1938" olan deprem meydana geldi.
Saat 09.05'te Antalya'da boylam değeri "30.1938" olan deprem meydana geldi.

Saat 09.05'te Antalya'da boylam değeri "30.1938" olan deprem meydana geldi.

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Atatürk'ün 83'üncü ölüm yıldönümünde saat 09.05'te Antalya'da meydana gelen depremin koordinatlarındaki "1938" rakamı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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