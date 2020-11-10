Saat 09.05'te İskele'de hayat durdu

82 YILDIR BİTMEYEN, KATLANARAK ARTAN SEVGİ İLE…

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu, Büyük Devlet Adamı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 82. yılında, hiç bitmeyen, katlanarak artan sevgi, saygı ve özlemle anıldı. Saatler 09.05’i gösterdiğinde, ada genelinde olduğu gibi İskele’de de hayat durdu.

7’DEN 70’E HERKESİN KALBİNDE TAHT KURDU

Öngörüleri, reformları ve yaptıklarıyla sadece milletin kaderini değil, tüm dünyadaki dengeleri de değiştirdi. İleri görüşlülüğü, barışçıl kimliği ile dünyanın saygısını kazandı. Aradan geçen onca yıla rağmen sevgisi hiçbir zaman azalmadı, her geçen saniye katlanarak arttı.7’den 70’ye herkesin kalbinde taht kurmayı başaran müstesna bir kişilik oldu. O’na olan sevgi ve saygı nesilden nesile devam etti.

ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, İSKELE’DE ANILDI

İskele’de, Atatürk’ü anma törenlerinin adresi kuşkusuz Atatürk Anıtı oldu. Anıta çelenklerin sunulması ile başlayan törende saatler 09.05’i gösterdiğinde, deyim yerinde ise hayat durdu.

Çalınan siren eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulduğu Atatürk Anıtı’ndaki törende, İstiklal Marşı ile eşliğinde bayraklar önce göndere çekildi ardından yarıya indirildi.

Katılanların maske taktığı, sosyal mesafe kuralına dikkat ettiği İskele’deki törene İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, GKK adına Piyade Binbaşı Aziz Eryılmaz, KTBK adına Hava Savunma Yarbay Harun Seçilmişoğlu, İskele Belediyesi Meclis Üyesi Sefa Kurukafa, Müdür Vekili Mustafa Kabasakal, İskele Polis Müdür Vekili Gökay Karagil, İskele Sivil Savunma Bölge Müdürlüğü adına Varol Kalkanel, siyasi parti temsilcileri, dernekler, askeri erkân kurum ve kuruluş temsilcileri ile okullar katıldı.

ATATÜRK’Ü ANLATAN KONUŞMALAR YAPILDI, ŞİİRLER OKUNDU

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaları ise Bekirpaşa Lisesi Tarih Öğretmeni Ayşe Şenyiğit Davulcuoğlu ile GKK adına PiyadeTeğmen Gökhan Ekşi yaptı.

DAVULCUOĞLU: “SEVGİN KATLANARAK ARTTI, SENİ ÇOK ÖZLEDİK ATAM”

Atatürk Anıtı önündeki törende günün anlam ve önemini belirten ilk konuşmayı Bekirpaşa Lisesi Tarih Öğretmeni Ayşe Şenyiğit Davulcuoğlu yaptı. Özlemin aradan geçen yıllar içinde katlanarak arttı, seni çok özledik Atam diyen Davulcuoğlu, kısacık bir zaman içinde Atatürk’ü anmanın imkansız olduğunu söyledi. Davulcuoğlu, konuşmasının devamında ise Atatürk’ü anlattı: “Atatürk demek; özgürlük demek, aydınlık demek, vatanseverlik demek. Atatürk demek; çağdaşlık demek, eşitlik demek, hiçbir devletin boyunduruğu altına girmemek demek ve en güzeli Atatürk demek barış demektir.”

EKŞİ: “BİR ÖMÜR Kİ, SENELERİN DEĞİL, ŞAHİKALARIN SİLSİLEDİSİR”

Törende konuşma yapan bir diğer isim ise GKK adına Piyade Teğmen Gökhan Ekşi oldu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikal edişinin 82. Yılında saygı, minnet ve özlemle anarak konuşmasına başlayan Piyade Teğmen Gökhan Ekşi, Atatürk’ün milli mücadele dönemindeki başarılarından söz etti. “ ‘Yurtta barış, dünyada barış’ ilkesi, Atatürk için dünyamızda yaşayan bütün insanları birbirine daha çok yaklaştırmak, daha çok sevdirmek yolundaki çabaların bir parçasıdır” diyen Ekşi, 1938 tarihinin Atatürk için asla bir ölüm tarihi olamayacağını, fani vücudun dünyayı terk ettiği, gözlerini bu dünyaya yumduğu tarih olduğunu ifade etti. Piyade Teğmen Ekşi, Atatürk’ün, 1881 ile 1938 tarihleri arasındaki hayatını ise destan ve efsane olarak nitelendirdi.

ŞİİRLERLE ATATÜRK’Ü ANLATTILAR

Günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmaların yapıldığı törende şiirler de okundu. Şehit İlker Karter İlkokulu Öğrencisi Melek Gildir “10 Kasım”, İskele Ticaret Lisesi Öğrencisi Süleyman Altundağ “Mustafa Kemal’i Düşünüyorum”, Bekirpaşa Lisesi Öğrencisi Ceren Mine Buyuklu “Atatürk” isimli şiirlerini okudular.