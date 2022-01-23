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Saat 11:30 İtibariyle Seçime Katılım Açıklandı

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Saat 11:30 itibariyle seçime katılım açıklandı
Saat 11:30 İtibariyle Seçime Katılım Açıklandı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, saat 11:30 itibariyle seçime katılımı açıkladı.

Narin Ferdi Şefik, oy kullanım oranının Lefkoşa’da 13.8, Mağusa’da 13.2, Girne’de 11.6, Güzelyurt’ta 12.6, İskele’de 16.6 ve Lefke’de  12.9 olduğunu açıkladı.

 

2020'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise aynı saatlerde benzer oranda bir katılım olmuştu.

Yüksek Seçim Kurulu, saat 11.00 itibarıyla ülke genelindeki seçime katılım oranının % 13.51 olduğunu açıkladı. Açıklamaya göre, saat 11.00 itibarıyla ilçelerdeki katılım oranları ise şöyle: Lefkoşa % 13.33 Gazimağusa % 12.74  Girne % 12.8 Güzelyurt % 13 İskele % 14.75 Lefke % 14.46 

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