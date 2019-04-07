Saat 14:00 CHP: Fark 17 bin 111... Lütfen herkes kazananı tebrik etsin

CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Pazar günü saat 14:00'da yaptığı basın toplantısında, "YSK verilerine göre şu an itibarıyla fark 17 bin 111" dedi.
İstanbul 2. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Erkek, "Fark kapanmıyor, kapanması da mümkün değil." şeklinde konuştu.
Erkek sözlerine şöyle devam etti:
Quote Message: Bu artabilir, azalabilir. Ama sonucun değişmesi kesinlikle mümkün değildir dedi. Ekrem İmamoğlu'nun kendini başkan olarak olarak ilan etmesinin kanuni bir hak olduğunu vurgulayan Erkek, Lütfen herkes demokrat olsun, herkes kazananı tebrik etsin."
Bu artabilir, azalabilir. Ama sonucun değişmesi kesinlikle mümkün değildir dedi. Ekrem İmamoğlu'nun kendini başkan olarak olarak ilan etmesinin kanuni bir hak olduğunu vurgulayan Erkek, Lütfen herkes demokrat olsun, herkes kazananı tebrik etsin."
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.