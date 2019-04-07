Saat 14:00 CHP: Fark 17 bin 111... Lütfen herkes kazananı tebrik etsin

CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Pazar günü saat 14:00'da yaptığı basın toplantısında, "YSK verilerine göre şu an itibarıyla fark 17 bin 111" dedi.

CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Pazar günü saat 14:00'da yaptığı basın toplantısında, "YSK verilerine göre şu an itibarıyla fark 17 bin 111" dedi.

İstanbul 2. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Erkek, "Fark kapanmıyor, kapanması da mümkün değil." şeklinde konuştu.

Erkek sözlerine şöyle devam etti: