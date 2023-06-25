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Saat 15.00 itibariyle seçime katılım % 18,13

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Saat 15.00 itibariyle seçime katılım yüzde 18,13
Saat 15.00 itibariyle seçime katılım % 18,13

Yüksek Seçim Kurulu, saat 15.00 itibariyle seçime katılım oranını yüzde 18,13 olarak açıkladı.

Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimleri için sandıklar, saat 18.00’de kapanacak.

Geçen yıl haziran ayında HP Genel Başkanı Kudret Özersay'ın istifasıyla boşalan bir Lefkoşa milletvekilliği için 6 siyasi parti adayı ile 7 bağımsız aday bulunurken, hayatını kaybeden Lefkoşa Yenicami muhtarının görevini devralmak için ise 4 aday yarışıyor.

 

Seçim sonuçları Saat 18'den itibaren Detay'da olacak...

İlgili Haber Seçim sonuçları Saat 18'den itibaren Detay'da olacak...

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