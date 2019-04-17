Saat 18:00'da İstanbul'da devir teslim yapılacak

18:00'da İstanbul'da devir teslim yapılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul İl sçeim kurulundan mazbatasını aldı.
İmamoğlu bugün saat 18'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde devir teslim töreni düzenlenecek.
18:00'da İstanbul'da devir teslim yapılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul İl sçeim kurulundan mazbatasını aldı.
İmamoğlu bugün saat 18'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde devir teslim töreni düzenlenecek.
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