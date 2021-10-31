Saat kaç? Saatinizi geri aldınız mı?

Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla yapılan yaz saati uygulaması sona erdi. Saatinizi geri aldınız mı?
“Kış saati” uygulaması, bugün günü başladı. Kış saati uygulaması kapsamında, saatler, bir saat geri alındı.
Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla yapılan yaz saati uygulaması sona erdi. Saatinizi geri aldınız mı?
“Kış saati” uygulaması, bugün günü başladı. Kış saati uygulaması kapsamında, saatler, bir saat geri alındı.
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