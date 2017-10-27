 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 107.913
  • Altın 155,710
  • Dolar 3,8230
  • Euro 4,4372
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 16 °C
FLAŞ HABERSon Dakika: KIB-TEK Münhalleri ertelendi

Saatler Pazar günü değişiyor!

» »
Saatler Pazar günü değişiyor!
Kış saati uygulaması Pazar gün başlıyor. Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar uyarınca, 29 Ekim Pazar günü saat 02.00’de saatler bir saat geri alınacak.

Bakanlar Kurulu’nun 17 Ekim’de aldığı kış saati  uygulamasına geçilme kararıyla,  kamuda 18 Eylül’den beri uygulanan mesai saatlerinin de devam etmesi kararlaştırılmıştı.

Kış saati döneminde, 18 Eylül’den beri uygulandığı şekliyle perşembe dışındaki günlerde kamuda 08.00-12.30 ve 13.00-16.15 saatleri arasında; perşembe günleri ise 08.00-12.30 ve 13.00 -17.30 arasında mesaiye devam edilecek.

Bakanlar Kurulu’nun 14 Eylül’deki kararında, 30 Ekim ile 19 Şubat arasındaki sürede mesai saatlerinin yarım saat geç başlayıp yarım saat geç bitmesi yani pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma günleri 08.30 – 12.30 /13.00-16.45; perşembe günleri ise 08.30 – 12.30/13.00 – 18.00 arasında mesai öngörülüyordu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • KKTC genelinde 8 farklı zeytin yağı markasının ürünleri toplatılıyor!27 Ekim 2017 Cuma 12:44
  • Saatler Pazar günü değişiyor!27 Ekim 2017 Cuma 12:41
  • Başbakan Özgürgün Kaya'yı kabul etti27 Ekim 2017 Cuma 11:53
  • Siber: “Kadınların siyasette daha görünür olması önemli”27 Ekim 2017 Cuma 11:51
  • 43 yaşında hayata gözlerini yumdu...27 Ekim 2017 Cuma 11:38
  • Avcılık Federasyonu: “Siyasetle ilgimiz yok”27 Ekim 2017 Cuma 11:31
  • Halil Ziya Salı günü Mormenekşe’de defnedilecek27 Ekim 2017 Cuma 11:27
  • Önemli iddia: HP Demokrasi Mitingi'ne AKP'nin telkini ile mi katıldı?27 Ekim 2017 Cuma 11:03
  • Avunduk: “Türkiye’nin tecrübe ve bilgi birikiminden yaralanmalıyız”27 Ekim 2017 Cuma 10:41
  • Özersay iddialara "alnım açık vicdanım rahat" cevabı verdi27 Ekim 2017 Cuma 10:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti