Saatler Pazar günü değişiyor!

Kış saati uygulaması Pazar gün başlıyor. Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar uyarınca, 29 Ekim Pazar günü saat 02.00’de saatler bir saat geri alınacak.

Bakanlar Kurulu’nun 17 Ekim’de aldığı kış saati uygulamasına geçilme kararıyla, kamuda 18 Eylül’den beri uygulanan mesai saatlerinin de devam etmesi kararlaştırılmıştı.

Kış saati döneminde, 18 Eylül’den beri uygulandığı şekliyle perşembe dışındaki günlerde kamuda 08.00-12.30 ve 13.00-16.15 saatleri arasında; perşembe günleri ise 08.00-12.30 ve 13.00 -17.30 arasında mesaiye devam edilecek.

Bakanlar Kurulu’nun 14 Eylül’deki kararında, 30 Ekim ile 19 Şubat arasındaki sürede mesai saatlerinin yarım saat geç başlayıp yarım saat geç bitmesi yani pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma günleri 08.30 – 12.30 /13.00-16.45; perşembe günleri ise 08.30 – 12.30/13.00 – 18.00 arasında mesai öngörülüyordu.