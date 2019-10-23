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Saatleri neden geri alıyoruz ?

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Saatleri neden geri alıyoruz ?
Saatleri neden geri alıyoruz ?

Kıbrıs’ın kuzeyinde de kış saati uygulamasına geçilecek.  27 Ekim Pazar günü sabahın erken saatlerinde uygulamaya konulacak olan kış saati uygulaması, Mart ayının sonuna kadar sürecek. Kıbrıs’ın hem kuzeyi, hem de güneyinde saatler aynı, Türkiye ile Kıbrıs arasında ise 1 saatlik zaman dilimi farkı olacak.

Top ateşiyle gündoğumunda uyandırma

Peki aydınlatma, ısıtma, soğutma ve enerji tasarrufu açısından önem taşıyan bu uygulama nasıl ortaya çıktı?

İlk olarak 1784'de, "Erken yatıp erken kalkmak, kişiyi sağlıklı, zengin ve akıllı yapar" özdeyişinin sahibi Amerikalı politikacı ve fizikçi Benjamin Franklin, Fransa'ya elçi olarak yollandığı sırada, Paris halkının mum israfını önlemesi ve gün ışığından daha çok yararlanması için imzasız bir mektup yayımladı

Mektupta getirilen öneriler arasında panjurları vergilemek, mumları karneye bağlamak ve insanları gün doğumu sırasında kilise çanları ve top ateşiyle beraber uyandırmak vardı.

1.Dünya Savaşı'nda uygulama başladı

Çağdaş yaz saati uygulaması ilk kez Yeni Zelandalı bir böcekbilimci George Vernon Hudson tarafından önerildi. Vardiyalı bir işte çalışan Hudson, böcek toplamak için yeterli zaman bulamamaktaydı. 1895'te Wellington Felsefî Topluluğu'na bir bildiri yollayarak iki saatlik bir değişimi kapsayan yaz saati uygulamasını önerdi.

Çağdaşı İngiliz müteahhit William Willett de 1905'te kahvaltıdan önce çıktığı bir gezintide Londra'daki insanların pek çoğunun yaz günlerinin ilk saatlerinde uyuyor olduklarını keşfederek benzer bir uygulama tasarladı.

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