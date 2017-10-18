Saatlerin değişmesiyle ilgili ilk resmi açıklama: Mesai saatleri de değişti mi?

Bakanlar Kurulu'nun flaş bir kararla yaz saati uygulamasından vazgeçtiğini duyurması sonrası ilk resmi açıklama geldi. Açıklamada merak konusu olan "mesai saatleri de değişecek mi?" sorusunun yanıtına da yer verildi. Yazılı olarak yapılan açıklama şöyle;

Başbakan Hüseyin Özgürgün başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, dünkü toplantısında Ekim ayının son Pazar günü yaz saati uygulamasının sona ermesine karar verdi.

Buna göre, Ekim ayının son Pazar günü olan 29 Ekim 2017 tarihinde, 02.00 de saatler bir saat geriye alınacak.

Bakanlar Kurulu, mevsimsel saat uygulamalarına ilişkin yasa gereği yapılan düzenlemenin zorunluluğunun ortadan kaldıracak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki ekonomik, kültürel, sosyal ilişkiler konusunda uyumluluğu sağlayacak yasal değişikliğe gidilmesini erken seçimin gündeme geldiği bu aşamada uygun görmemiştir.

Bakanlar Kurulu, ayrıca, Kamuda kış mesai saatlerinin düzenlenmesiyle ilgili Bakanlar Kurulu’nun 14.09.2017 tarih ve H(K-1) 2426-2017 sayılı karar ile 18 Eylül 2017 tarihinden itibaren uygulamaya giren kış mesai saatleri 30 Ekim 2017 tarihinden itibaren de geçerli olmak üzere aşağıda belirtilen şekilde olması yönünde karar üretmiştir.

I. Değiştirilmiş Şekliyle 7/1979 Sayılı Kamu Görevlileri Yasası’nın 105’inci maddesi çerçevesinde kamu görevlilerine;

1.Günün yirmi dört saatinde süreklilik gösteren ve elzem olan hizmetlerin dışında kalan kurumlarda;

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma :Ö.E.: 08.00-12.30 :Ö.S. : 13.00–16.15

Perşembe

:Ö.E.: 08.00 – 12.30

:Ö.S. : 13.00 – 17.30

–

Cumartesi

Pazar :Tatil

2.Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi’nin çalışma saatleri ile uyum sağlanabilmesi amacıyla;

-Gazimağusa Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı,

-Girne Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı,

-Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği,

-Girne Gümrük Şube Amirliği’nde;

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma :Ö.E.: 08.00 – 12.0

:Ö.S. : 12.30 – 16.15

Perşembe

:Ö.E.: 08.00 – 12.00

:Ö.S. : 12.30 – 17.30

–

Cumartesi

Pazar :Tatil

3.(1) Kamu Görevlileri Yasası’nın 105’inci maddesinin (1)’inci fıkrasına istinaden Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi’nde;

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma :Ö.E.: 07.30 – 12.00 :Ö.S. : 12.30 – 15.45

Perşembe:

Ö.E.: 07.30 – 12.00

:Ö.S. : 12.30 – 17.00

Cumartesi-Pazar :Tatil

3.(2) Kamu Görevlileri Yasası’nın 105’inci maddesinin (4)’üncü fıkrasına istinaden düzensiz

mesai usulünde çalışma gerektiren Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi’ne bağlı;

– Şht. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftlikleri,

– Çömlekçi Devlet Üretme Çiftlikleri,

– Paşaköy Devlet Üretme Çiftlikleri ve

– Ercan Devlet Üretme Çiftlikleri’nde

haftalık çalışma süresinin 40 saati aşmaması ve haftada iki gün izinli olacak şekilde;

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma

:Ö.E: 07.30 – 12.00

:Ö.S. : 12.30 – 15.45

Perşembe

:Ö.E.: 07.30 – 12.00

:Ö.S. : 12.30 – 17.00

Cumartesi-Pazar :Tatil

Ayrıca Daire Müdürünün talep etmesi üzerine, Çiftliklerde görev yapan personel yukarıda belirtilen çalışma saatleri dışında haftada 40 saati aşmamak ve haftada iki gün izinli olacak şekilde çalıştırılabilir.

4. Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’ne bağlı sağlık servisleri ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı sağlık servislerinde çalışan ve Değiştirilmiş Şekliyle 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kapsamı dışında kalan kamu görevlilerine

Pazartesi-Cuma: 07.45-15.45

Cumartesi -Pazar: Tatil

Yukarıda belirtilen sağlık servislerinde çalışan kamu görevlilerinin öğle dinlenme süreleri,12:30-14:00 saatleri arasında 15 dakika olmak üzere sağlık hizmeti aksamayacak şekilde amirleri tarafından düzenlenir.

II. Değiştirilmiş Şekliyle 6/2009 Sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın 102’nci maddesinin (1)’inci fıkrası çerçevesinde kamu sağlık çalışanlarına;

Pazartesi-Cuma: 07.45-15.45

Cumartesi -Pazar: Tatil

Yukarıda belirtilen sağlık servislerinde çalışan kamu sağlık çalışanlarının öğle dinlenme süreleri, 12:30-14:00 saatleri arasında 15 dakika olmak üzere sağlık hizmeti aksamayacak şekilde amirleri tarafından düzenlenir.

III. Vardiya ve Rotasyon şeklinde çalışan kamu görevlileri ile kamu sağlık çalışanlarının çalışma saatleri haftalık 40 saati aşmamak üzere kurumları tarafından düzenlenir

III. Vardiya ve Rotasyon şeklinde çalışan kamu görevlileri ile kamu sağlık çalışanlarının çalışma saatleri haftalık 40 saati aşmamak üzere kurumları tarafından düzenlenir.