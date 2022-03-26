Saatlerinizi Ayarlamayı Unutmayın

Bakanlar Kurulu’nun onayladığı ve Resmi Gazete’de yayımlanan Yaz Saati Emirnamesi’ne göre, saatler yarın saat 03.00’te bir saat ileri alınacak.
Yaz saati uygulaması 30 Ekim’de saat 04.00’te saatlerin bir saat geri alınmasıyla sona erecek.
Bakanlar Kurulu’nun onayladığı ve Resmi Gazete’de yayımlanan Yaz Saati Emirnamesi’ne göre, saatler yarın saat 03.00’te bir saat ileri alınacak.
Yaz saati uygulaması 30 Ekim’de saat 04.00’te saatlerin bir saat geri alınmasıyla sona erecek.
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