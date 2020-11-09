Saatte 1000 km hızla yolcu taşıyabilen Hyperloop kapsülü test sürüşü yaptı

Virgin firmasının saatte 1000 kilometre hızla gidebilen Hyperloop isimli aracı ilk yolcu taşıyan test sürüşünü yaptı.

Vakum tüpü içinde hareket eden küçük kapsüllerle yolcu taşıyan Hyperloop hızlı seyahatte devrim yaratma iddiası taşıyor.

Virgin, saatte 671 mil (1080 km) hıza ulaşma kapasitesi olan Hyperloop sayesinde Los Angeles’tan San Francisco’ya 45 dakika süren yolculukla ve sıfır karbon emisyonuyla gidilebileceğini belirtiyor. Aynı yol arabayla altı saate yakın sürüyor.

Ancak düne kadar bu teknoloji insanlarla test edilmemişti.

Nevada çölünde yapılan test sürüşünde iki kişilik araca binen Virgin çalışanları 500 metreyi 15 saniyede gitti.

Test sonrasını deneyimini paylaşan Sara Luchian yolculuğun heyecanlı olduğunu, herhangi bir rahatsızlık hissetmediklerini belirtti.

Virgin kapsüller kullanıma başlandığında 28 yolcu kapasitesi olacağını ve mal taşımacılığı için daha geniş modellerin yapım aşamadında olduğunu açıkladı.

400 milyon doların üzerinde kaynak toplayan Hyperloop’un yatırımının çoğu Virgin’ın CEO’su Richard Branson ve Dubai hükümetine ait DP World isimli lojistik şirketinden geliyor.

Pazar günkü test sürüşüne rağmen teknolojinin ne kadar güvenli olduğuyla ilgili soru işaretlerinin yanı sıra yaygın kullanıma geçilmesi halinde güzergahlar için geniş tüp ağlarının inşa edilmesinin zorlukları üzerinde de duruluyor.