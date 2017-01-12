 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 80.277
  • Altın 146,988
  • Dolar 3,7890
  • Euro 4,0450
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKALefkoşa'da Bomba Paniği

Saatte 43 kilometre hızla havadan çorba servisi

»
Saatte 43 kilometre hızla havadan çorba servisi
Japonya'da insansız hava aracı, saatte 43 kilometre hızla uçarak sörfçülere çorba servisi yaptı.

Kyodo ajansı, Japon bilim adamlarının yaptığı insansız hava aracının Fukuşima eyaletindeki Minamisoma sahilinde denendiğini duyurdu.

İnsansız hava aracı, Fukuşima Daiiçi Nükleer Santralinin kuzeyinde yer alan sahilde yapılan testte bir şişe sıcak çorbayla Hama-Dori Robot Test Merkezinden Tokyo’nun kuzeydoğusundaki popüler sörf merkezi Kitaizumi'ye uçtu ve 12 kilometrelik mesafeyi 15 dakikada aldı.

Sörfçülere çorba getiren araç, 10 kilometre mesafenin üzerinde “teslimat yapmaya programlanmış rotaya” sahip ilk insansız hava aracı olarak tarihe geçti.

Uçuş testinde Japonya Endüstri Bakanlığı ve eyalet hükümeti yetkilileri de hazır bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Gıda denetimi için Güney Kıbrıs'tan yardım talep edildi12 Ocak 2017 Perşembe 09:10
  • Hadise’nin transparan talihsizliği11 Ocak 2017 Çarşamba 23:35
  • Kendall’ın bacağına ne oldu?11 Ocak 2017 Çarşamba 22:35
  • Şarkıcı Gülşen anne oldu11 Ocak 2017 Çarşamba 21:35
  • Kendi bedenlerinden bir parça yiyen hayvanlar11 Ocak 2017 Çarşamba 19:32
  • Kim Kardashian'ın hırsızı şoförü çıktı11 Ocak 2017 Çarşamba 19:12
  • Hava nasıl olacak?11 Ocak 2017 Çarşamba 14:24
  • Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu değişiyor!11 Ocak 2017 Çarşamba 09:30
  • Ay'ın oluşumuyla ilgili yeni teori!11 Ocak 2017 Çarşamba 09:20
  • Koopbank'tan Coşkulu Kutlama10 Ocak 2017 Salı 10:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti