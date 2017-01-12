Saatte 43 kilometre hızla havadan çorba servisi

Japonya'da insansız hava aracı, saatte 43 kilometre hızla uçarak sörfçülere çorba servisi yaptı.

Kyodo ajansı, Japon bilim adamlarının yaptığı insansız hava aracının Fukuşima eyaletindeki Minamisoma sahilinde denendiğini duyurdu.

İnsansız hava aracı, Fukuşima Daiiçi Nükleer Santralinin kuzeyinde yer alan sahilde yapılan testte bir şişe sıcak çorbayla Hama-Dori Robot Test Merkezinden Tokyo’nun kuzeydoğusundaki popüler sörf merkezi Kitaizumi'ye uçtu ve 12 kilometrelik mesafeyi 15 dakikada aldı.

Sörfçülere çorba getiren araç, 10 kilometre mesafenin üzerinde “teslimat yapmaya programlanmış rotaya” sahip ilk insansız hava aracı olarak tarihe geçti.

Uçuş testinde Japonya Endüstri Bakanlığı ve eyalet hükümeti yetkilileri de hazır bulundu.