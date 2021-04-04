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Saba Tümer meşhur kahkahasını 90 bin liraya sattı

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Televizyoncu Saba Tümer en az kendisi kadar meşhur kahkahasını NFT formatında 90 bin liraya sattı.
Saba Tümer meşhur kahkahasını 90 bin liraya sattı

Kahkahayı, Türk dizilerini dünyaya pazarlayan şirket Global Agency’nin CEO’su İzzet Pinto satın aldı.

NFT’ler (Non-Fungible Token/Değiştirilemez Token) dijital malların orijinalliğini ve mülkiyetini belirlemek için Bitcoin gibi kripto para birimlerinin ardındaki veritabanı teknolojisi ‘blockchain’i kullanan bir yöntem.

Bir tür dijital imza NFT son dönemde yeni yatırım çılgınlığına dönüşmüş durumda.

Saba Tümer satışı, kahkahasının videosunu Instagram hesabından paylaşarak duyurdu. Satışın dünyada bir ilk olduğunu belirten Tümer şöyle devam etti: “Kahkaham #nft olarak rekor bir fiyata satıldı! Sevgili @izzet_pinto 90.000TL ödedi!!! Ben de bu parayı eşit olarak Darüşşafaka, Tohum Otizm Vakfı ve 10 bin fidanla ‘Kahkaha Korusu’ yaptırmak için bağışlıyorum… Bağışlar gerçekleşince dekontları story bölümünde paylaşacağım.”

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