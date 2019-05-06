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Saba Tümer THY uçağından paylaştı: Yine rezalet yaşanıyor (Video)

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Sunucu Saba Tümer, Türk Hava Yolları uçağından bir video paylaşarak, "Yine rezalet yaşanıyor. Torpilli bir yolcu için yaşlı bir kadını zorla uçaktan indirdiler" ifadelerini kullandı.
Saba Tümer THY uçağından paylaştı: Yine rezalet yaşanıyor (Video)

Sunucu Saba Tümer, Türk Hava Yolları (THY) uçağından bir video paylaştı.

“Yine rezalet yaşanıyor” diyen Tümer sosyal medya hesabından duruma tepki gösterdi.

Bir yolcu için uçağın bekletildiğini söyleyen Saba Tümer, paylaşımında “Yine rezalet yaşanıyor, @TK_TR torpilli bir yolcu için yaşlı bir kadını zorla ucaktan indirdiler. 150 kişi 50 derece uçağın içinde bekletiliyor, rezalet! Olacak şey değil!” ifadelerini kullandı.

Tümer’in paylaştığı video şu şekilde:

Yerleştirilmiş video

saba tumer@saba_t

Yine rezalet yasaniyor @TK_TR torpilli bir yolcu icin yasli bir kadini zorla ucaktan indirdiler.150 kisi 50 derece ucagin icinde bekletiliyor rezalet rezalet rezaletttt!olucak sey degil!!!!

 

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