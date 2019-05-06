Saba Tümer THY uçağından paylaştı: Yine rezalet yaşanıyor (Video)

Sunucu Saba Tümer, Türk Hava Yolları (THY) uçağından bir video paylaştı.
“Yine rezalet yaşanıyor” diyen Tümer sosyal medya hesabından duruma tepki gösterdi.
Bir yolcu için uçağın bekletildiğini söyleyen Saba Tümer, paylaşımında “Yine rezalet yaşanıyor, @TK_TR torpilli bir yolcu için yaşlı bir kadını zorla ucaktan indirdiler. 150 kişi 50 derece uçağın içinde bekletiliyor, rezalet! Olacak şey değil!” ifadelerini kullandı.
Tümer’in paylaştığı video şu şekilde:
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