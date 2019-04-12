Kansere, özellikle de kalın bağırsak (kolon) kanserine karşı sizi korur Zeytinyağının içindeki fenolik bileşikler oleik asitle bir araya geldiğinde kontrolsüz hücre çoğalmasını baskılayarak kanser hücrelerinin büyümesini engeller. Oleik asit özellikle kalın bağırsak kanseri oluşumunda etkili olan safra asitlerinin üretimini azaltır ve mukoz dokunun bütünlüğünü sağlar.

Sırf yemeklere verdiği lezzet için değil, insan vücudu için de tam bir sağlık kaynağı olan zeytinyağının faydaları saymakla bitmiyor. İşte yağ asitleri ve vitamin açısından çok zengin olan zeytinyağından her sabah 1 kaşık içmenin mucizevi faydaları...