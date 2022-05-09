SABAH: Falyalı’nın koruması, suikastle ilgili 3 isim verdi

Türkiye'deki AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Halil Falyalı’nın koruması Türkistan Gülce, Falyalı cinayeti soruşturması kapsamında 3 isim paylaştı.

Halil Falyalı’nın koruması Türkistan Gülce, cinayet soruşturması hakkında önemli bilgiler verdi. Gülce ifadesinde, “Ağam” diye tabir ettiği Falyalı’nın husumetli olduğu 3 kişinin ismini soruşturma birimleriyle paylaştı. Bu isimler organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Ferdi Altuntaş ve Enver Bahçeciler oldu.

AKP ve Recep Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinden Mustafa Sait Özkan’ın haberine göre, “King Autos, Özmerhan Group ve Opel Plaza” isimli üç işyerinin 19 Şubat 2016’da eş zamanlı kundaklanması olayının azmettiricisi olarak yargılanan Enver Bahçeciler, 2016 yılında Türkiye’ye geldi. 5 yıl boyunca Türkiye’de ikamet eden Bahçeciler geçtiğimiz aralık ayında ise Kıbrıs’a geri döndü.

Bahçeciler, Ercan Havalimanı’na iner inmez polis tarafından gözaltına alınarak tutuklandı. 3 işyerinin kundaklanması olayıyla ilgili görülen davada tutuklanan 4 kişi, 8 ve 9 yıl arasında hapis cezalarına çarptırıldı.

Bahçeciler’in azmettirmesiyle kundaklanan işyerlerinin sahipleri arasında bulunan Ömer Arhun mahkemedeki ifadesinde, “Bahçeciler’le aralarında husumet olduğunu” söyledi.