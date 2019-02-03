Sabah gazetesi Özel İstihbarat muhabiri Twitter üzerinden dolandırıldı

Sabah gazetesi Özel İstihbarat muhabiri Atakan Irmak, sosyal medyada dolandırıldı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Irmak, Twitter üzerinden dolandırıldığını ifade ederken, dolandırıcıların Halkbank'ın sponsorlu reklamını kullandıklarını belirtti.

"Hesabımdaki tüm parayı çektiler" diye belirten Irmak, Halkbank'ın resmi hesabını da etiketleyerek, "Şimdi benim gibi onlarca mağdur müşterinizin çalınan paralarını iade edecek misiniz" diye sordu.

Gazeteciler genelde dolandırıcılık haberleri yaparken, Atakan Irmak ise bu durumun mağduru oldu. Irmak, başına gelenleri kişisel Twitter hesabından paylaştı.

İşte Atakan Irmak'ın o paylaşımı: