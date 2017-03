Sabah hazırlanmanızı hızlandıracak 15 pratik bilgi

1.Taytları elbiselerle birlikte asın. Favori taytınız için iç çamaşırı çekmecenizi aktarmak yerine, kıyafetlerinizi yıkadığınızda iş yeri için en çok giydiğiniz beş elbiseyle birlikte aynı taytlardan asın. Size sabah değerli dakikalar kazandıracaktır.

2.Kıyafetlerinizi birlikte asın. Eğer birbirinden ayrı giymediğiniz kıyafet kombinleri varsa, onları birlikte asarak zaman kazanabilirsiniz. Bu katmanlar olarak işliyor, elbisenin içine giyilecek bir tişörtün yanı sıra sadece birlikte giydiğiniz kıyafetler de olabilir.

3.Haftaiçi ve haftasonu için ayrı çantalarınız olsun. Yeteri kadar nötr olup giyip ve kullandığınız her şeye giden işe giderken kullanacağınız bir çanta seçin. Bunu her hafta değiştirmek istiyorsanız, yeni çantanıza her şeyi Pazar gününden koyun ki pazartesi sabahı geldiğinde aceleye girmeyin.

4.Çantanızı bölmeli cepler kullanarak hazırlayın.

Eğer çantanızı değiştirmeye karar verirseniz, sadece “en gerekliler” (para, metro kartı, anahtarlar) cebini kolayca alabilmek değişim yapmanızı kolaylaştırcaktır.

5.Yıpranmış taytlarınızı ve ya delinmiş çoraplarınızı çekmeceye geri koymayın. Onları elden çıkarın. Bu kadar. Kabul edin.

6.Birbirinin yerine kullanılabilecek kıyafetler alın. Alışveriş yaparken, belli bir renk paletine bağlı kalırsanız, ayrı ayrı aldığınız şeyleri birbiriyle kullanmak çok daha kolay olacaktır. Bu size aynı zamanda sabah değerli dakikalar kazandıracak.

7.İş üniforması oluşturun. İçinde en çok rahat edebildiğiniz (pijamalarınız dışında, tabi ki) bir moda formülü bulmak sizin her gün aynı –az çok farklı- kıyafeti giymenize olanak sağlar. (Bütün ünlüler bunu yapıyor, söz veriyorum.)

8.Çabuk kırışan kıyafetler almaktan kaçının. Basit- eğer canınız giyinmeye özenecek kadar ütü yapmayı istemiyorsa, fazla bakım isteyen kıyafetler almayın. Ve kesinlikle “sadece kuru temizleme” olan kıyafetleri görünce dümeni çevirin. Bu kıyafetler dükkanlarda çok hoş görünebilirler ama hatırlayın onların hazırda bekleyen buharlayıcıları var.

9.Kirli olan hiçbir şeyi asmayın. Süper iğrenç olmasının yanında, bunu yapıp da kendinizi rahatsız etmeye gerek yok.

10.Mevsimleri ayırın. Havanın tahmin edilemez olduğunu biliyoruz, ancak hazirandan ağustosa kadar olan zamanda, dolabınızdaki değerli yeri kaplayıp hayatı zorlaştıran örgü bir kazağa ihtiyacınızın olmayacağını söylemek mümkün. Havalar değişirken kıyafetlerinizi bir kenara koyun böylece aradığınız parçaları bulmak çok daha kolay olacaktır.

11.Dolabınızı düzenli tutun. Tamam, giyinip hazırlanmayı canınız istemiyorken enerjinizi dolabınızı düzenlemekle harcamak istemiyorsunuz, değil mi? Ama bize inanın, dolabınızda biraz düzen olduğunda kıyafetlerinizi bulmak çok daha kolay olacak. Kıyafetlerinizi tek tek bölmelere ayırın, hatta biraz macera isterseniz renk koduna da uydurabilirsiniz bunu.( Daha sonra teşekkür edersiniz.)

12.Ütü biriktirmeyin. Bazen, biraz dolabınızın düzenini korumak size sabah alarmını erteletmekte çok yardımcı olabilir. Dolabınıza koymadan önce kıyafetleri ütüleyin böylece favori tişörtünüzü giymek onu askıdan almak kadar kolay olur.

13.Banyoda nemlendirici kullanın. Eğer bizim gibiyseniz, o zaman banyodan çıkıp bütün vücudu nemlendirmek zorlu bir güzellik görevi oluyor. Nemlendirici özelliği olan bir banyo jeli kullanın böylece banyodan sonra adımınızı attığınızda vücudunuzda yapış yapış kurumayı bekleyen bir tabaka olmayacağı için kotunuzu giymeniz için beklemeye gerek kalmaz.

14.Birçok işe aynı anda yarayan ürünler kullanın. Birden fazla iş yapan ürünler kullanarak rutininizden değerli dakikaları kurtarın. Kimin serum, nemlendirici, losyon ve güneş koruma faktörüne ihtiyacı var? *İnsan hayrete düşüyor.* Nemlendiren, koruyan ve cildinizi güzel gösteren bir BB krem kullanarak bunlardan kurtulabilirsiniz.

15.Hava durumunu bir gece önceden kontrol edin. Eğer şirin fırtınalı bir sabaha uyanıyorsanız, bir önceki geceden ertesi gün iş için bir elbise seçmenin bir anlamı yok. Bu sadece ters teper. Ayrıca eğer hava rüzgarlıysa saçlarınızı düzleştirmekten vazgeçip at kuyruğu yapmayı da düşünebilirsiniz.