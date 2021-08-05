Sabah: Mansur Yavaş Hakkında Soruşturma İçin İnceleme İzni Verildi

Sabah gazetesinde yer alan iddiaya göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında, “görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle” soruşturma başlatılması için inceleme yapılmasına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından onay verildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın “görevini kötüye kullandığı” gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılması için inceleme yapılmasına onay verdiği iddia edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı; TOGO İkiz Kuleleri'nin mühürlemesi ve ruhsatlarının iptal kararlarına ilişkin Mansur Yavaş'ın “görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle” hakkında ön soruşturma başlatılması için İçişleri Bakanlığı'na başvurdu. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı, 17 Haziran'da Başsavcılığın talebine cevap verdi.



Sabah’tan Tolga Özlü’nün haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Dr. Turan Ergun'un imzasının bulunduğu yazıda; Mansur Yavaş ve sorumluluğu tespit edilecek ilgili diğer belediye görevlileri hakkında 4483 sayılı kanuna göre ön inceleme yapılması istendi. Başkanlık, ön incelemenin 30 günlük süre içerisinde bitirilmediği takdirde 15 günlük ek sürenin kullanılmasını istedi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu Ankara Ticaret Odası eski başkanı Sinan Aygün'ün şikayeti üzerine İçişleri Bakanlığı'na başvurmuştu.

DANIŞTAY, YIKIM KARARI VERDİ

Danıştay, Ankara’da rant iddialarının odağına yerleşen TOGO Kuleleri’yle ilgiliAnkara Ticaret Odası eski başkanı Sinan Aygün’ün yaptırdığı TOGO kuleleriyle ilgili son kararını vermiş, Ankara’da 20 bin metrekarelik alana 120 bin metrekarelik inşaat yapılan projeye ilişkin mahkeme, Belediye Meclisi’nin aldığı inşaat yoğunluğunun azaltılması kararına uyulmasını istemişti.

ABB: SORUŞTURMAYA ONAY VERİLDİ İFADESİ DOĞRU DEĞİL

Konuya ilişkin açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi ise İçişleri Bakanlığı’nın Mansur Yavaş hakkında, “Görevini kötüye kullandığı” gerekçesiyle soruşturma onayı vermesine yönelik iddialara yanıt verdi. Belediye tarafından yapılan açıklamada, Sabah'ın haberinde kullanılan 'soruşturma yapılmasına onay verildiği' yönündeki ifadenin doğru olmadığı kaydedilerek, “Soruşturma Savcılık makamı tarafından yapılır” denildi.

Açıklamada, "Konu Sinan Aygün’ün Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurusu üzerine yapılan, prosedürün uygulanmasına dair ön inceleme izninden ibarettir. Bu süreç, kamu görevlileri hakkında yapılan şikâyetler üzerine yürütülen rutin bir idari işlemdir. Soruşturma izni, ön inceleme tamamlandıktan sonraki sürece dair bir işlem olup şu anda böyle bir durum yoktur. Soruşturma, Savcılık makamı tarafından yapılır; burada İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı bir ön inceleme söz konusudur. Soruşturma yapılmasına onay verildiği ifadesi yalandır" ifadelerine yer verildi.