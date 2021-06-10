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Sabah yazarı Müderrisoğlu, Ankara'nın Erdoğan-Biden görüşmesine nasıl hazırlandığını yazdı: Belge ve görsellerle desteklenmiş hummalı bir çalışma yürütülüyor

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 "Ankara'da bilgi, belge ve görsellerle desteklenmiş hummalı bir çalışma yürütülüyor."
Sabah yazarı Müderrisoğlu, Ankara'nın Erdoğan-Biden görüşmesine nasıl hazırlandığını yazdı: Belge ve görsellerle desteklenmiş hummalı bir çalışma yürütülüyor

Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında yapılacak ikili görüşmeye ilişkin olarak, "Ankara'da bilgi, belge ve görsellerle desteklenmiş hummalı bir çalışma yürütülüyor. Türk- Amerikan ilişkilerini ipotek altına alan her bir konuda, 'dünü, bugünü ve yarını' ile kapsamlı ve seçenekli dosyalar oluşturuluyor. Amerikan yönetimlerinin farklı tarihlerdeki tespitlerinin yanı sıra sözlerini de içeren süreçlerin kritik dönüm noktaları da hafıza tazeleme adına bir kenara yazılıyor" dedi. 

Müderrisoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İlke olarak, ilişkileri onarıcı yaklaşımlar üzerinde duruluyor. Temel hareket noktası olarak da Türkiye'nin ulusal güvenliği ve mutlak egemenlik haklarındaki tavizsiz duruşu esas alınıyor. Türkiye için birinci sırada ABD'nin, Suriye'nin kuzeyinde YPG terör örgütüne verdiği destek yer alıyor. Terör örgütü PKK ile YPG'yi ayrı unsurlarmış gibi gösterme eğilimindeki ABD yönetimine Ankara'nın mesajı net:


'Adına SDG de deseniz, işbirliği yaptığınız yapı bir terör örgütü. Bu örgüt, Türkiye'nin güvenliğine öncelikli tehdit. O yüzden bu taktik söylemden vazgeçin. Diyorsanız ki 'DEAŞ ile mücadele ve alanda boşluk oluşmaması için SDG ile birlikteyiz.' Sizin de iyi bildiğiniz gibi Türkiye, DEAŞ'la karada göğüs göğse mücadele eden tek devlettir. DEAŞ'ı tümüyle etkisiz kılmak üzere TSK, ABD ile kalıcı netice alacak operasyonu her an planlayabilir.'

...

Başkan Biden'ın, sözde Ermeni soykırımını tanımasının yarattığı travma da canlılığını koruyor. Bu konuda, Amerikalılara, yine kendilerinin hazırladığı raporlardan örnekler sunulması düşünülüyor. 

Tabii ki FETÖ elebaşının iadesi, Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta Yunan-Rum ikilisini himaye eden sorunlu Amerikan yaklaşımı, Libya'nın geleceği ile Afganistan'da TSK'nın üstleneceği rol de dosyalarda geniş yer tutuyor."

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