Sabah yazarı Tezel: Bizim ünlüler Burning Man'in ruhuna zarar veriyor

Sabah yazarı Tezel, kapitalizmden uzaklaşmak, parasız refah ve ortak çalışma gibi prensiplerle başlasa da zenginlerin sosyal medyadan fotoğraflar paylaştığı bir festivale dönüşen Burning Man’e, Türk ünlü akınını eleştirdi.

Tezel, "Bizim ünlülerin tek derdinin Instagram'lık fotoğraf çektirmek olması Burning Man'in ruhuna zarar veriyor" diye yazdı.

Sabah yazarı Mevlüt Tezel bugünkü köşe yazısında, ABD’de düzenlenen sanat ve eğlence festivali Burning Man’i ele aldı.

​Tezel, ‘Burning Man’de yaşanan Burning Man’de kalır!’ başlıklı yazısında 'dünyanın en çılgın festivali' olarak bilinen Burning Man ile ilgili şunları yazdı:

‘Magazin basınının merakla beklediği an, Burning Man zamanı sonunda geldi. Şeyma Subaşı, Oğulcan Engin ve bakkal bir görüntü sergilemesine rağmen Süreyya Yalçın sayesinde ABD'nin Nevada'daki Black Rock Çölü'nde düzenlenen Burning Man Festivali Türkiye'deki birçok festivallerden daha önemli hale geldi.

Tezel, ‘Burning Man’de yaşanan Burning Man’de kalır!’ başlıklı yazısında 'dünyanın en çılgın festivali' olarak bilinen Burning Man ile ilgili şunları yazdı:

‘Magazin basınının merakla beklediği an, Burning Man zamanı sonunda geldi. Şeyma Subaşı, Oğulcan Engin ve bakkal bir görüntü sergilemesine rağmen Süreyya Yalçın sayesinde ABD'nin Nevada'daki Black Rock Çölü'nde düzenlenen Burning Man Festivali Türkiye'deki birçok festivallerden daha önemli hale geldi.

‘BURNİNG MAN'İN RUHUNA ZARAR’

Elbette gelecek; memleketteki kayısı, kiraz, sarımsak festivalinden daha havalı Burning Man! Çölün ortasında 'Mad Max' filmini andıran bir ortamda birbirinden 'cool' insanların fütüristik kostümlerle arz-ı endam etmesi daha fiyakalı oluyor. Ancak bizim ünlülerin tek derdinin Instagram'lık fotoğraf çektirmek olması Burning Man'in ruhuna zarar veriyor.

‘FESTİVAL, ASIL ANLATILMAYAN ÖYKÜSÜYLE MEŞHUR’

Medyada genelde Burning Man'le ilgili Şeyma Subaşı'nın mayolu dansı, Oğulcan'ın taytı, Süreyya Yalçın'ın maskesi konuşuluyor ama bu festival, asıl anlatılmayan öyküsüyle meşhur!

‘UYUŞTURUCUNUN ŞEKER GİBİ TÜKETİLDİĞİ, CİNSELLİĞİN UÇLARDA YAŞANDIĞI BİR FESTİVAL…’

Uyuşturucunun şeker gibi tüketildiği, cinselliğin uçlarda yaşandığı bir festival bu! Tabii festivalin bu kısmı anlatılmıyor, sır olarak kalıyor! Burning Man'de yaşanan Burning Man'de kalıyor!

Yoksa ABD'de çölün ortasında kum fırtınalarına karşı geçen günlere kim çuvalla para verir ki!’