DEVE LİMANI



Magosa'nın hemen bitişiğindeki plaj Kıbrıs Barış Harekatı'nın yapıldığı 1974 yılına kadar Akdeniz'in en popüler plajlarından biriydi. Aralarında Sophia Loren'in de bulunduğu dünyaca ünlü birçok sanatçının evi de bu sahilde yer alıyordu. Şu anda bu sahilin küçük bir kısmı kullanılıyor. Terk edilmiş Maraş kentinin başlangıcındaki plajın şimdiki adı Palm Beach. Plajın bir bölümünde şezlong, şemsiye, duş ve tuvalet hizmeti var. Plajın son kısmındaysa bu hizmet yok. Palet ve şnorkelinizi yanınıza mutlaka alın. Şansınız varsa kaplumbağalarla yüzersiniz. 1974 yılında terk edilen hayalet şehir Maraş'ın gölgesinde denize girmek hem keyifli hem hüzünlü. Yüzerken savaş ve barışı yaşıyorsunuz.