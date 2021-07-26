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Sabahattin İsmail: "Kıbrıs Cumhuriyeti" pasaportlarını yakalım!

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Gazeteci, araştırmacı yazar Sabahattin İsmail ise bir öneride bulunarak: “Atatürk Meydanı’nda Dünya Basınının Gözü Önünde “Kıbrıs Cumhuriyeti” Pasaportlarını Yakalım…” ifadelerine yer verdi
Sabahattin İsmail: "Kıbrıs Cumhuriyeti" pasaportlarını yakalım!

Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis‘in: “Anayasa, anayasal düzene bağlılığı ve ülkenin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü savunmayı öngörüyorken Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanımayan ve kendi devleti olduğunu iddia eden, ayrılıkçılık ve ülkeyi taksim etme lehine propaganda yapan biri Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportuna sahip olamaz.” sözleri üzerine sosyal medyada üst üste tepkiler  ve öneriler gelmeye başladı…

Gazeteci, araştırmacı yazar Sabahattin İsmail ise bir öneride bulunarak: “Atatürk Meydanı’nda Dünya Basınının Gözü Önünde “Kıbrıs Cumhuriyeti” Pasaportlarını Yakalım…” ifadelerine yer verdi.

 

İşte Sabahattin İsmail‘in o paylaşımı…

Atatürk Meydanı’nda Dünya Basınının Gözü Önünde “Kıbrıs Cumhuriyeti” Pasaportlarını Yakalım…

Anastasiadis “Kıbrıs Cumhuriyeti ‘ni tanımayanların ve KKTC ‘yi savunanların pasaportlarını iptal edecekmiş!

Öneriyorum:

CB Tatar, müzakere heyeti üyeleri, Cumhurbaşkanlığı danışmanları, müsteşarı, müdürleri, Başbakan Ersan Saner, Başbakanlık müsteşarı ve müdürleri, Bakanlar, müsteşarları ve müdürleri, daire müdürleri, Milletvekilleri, Yargıçlar, Savcılar, Polis müdürü ve polis komutanları, GKK subayları, Anayasal Kurumların yöneticileri Kamu Kurumlarının yöneticileri, isteyen vatandaşlar, vd….

Rum yönetimi, silah zoru ile gasp ettikleri eşit kurucu ortağı olduğumuz Kıbrıs Cumhuriyeti ‘nin pasaportlarını iptal etmeden biz Atatürk Meydanı’nda törenle Dünya basını önünde o pasaportları yakalım . Yakma törenine uluslararası medyayı davet edelim ve bunu niye yaptığımızı da tarihi gerçekler ışığında anlatalım.

BÖYLECE, “KIBRIS CUMHURİYETİ” ADLI DEVLETİ REDDETTİĞİMİZİ, KKTC-TC VATANDAŞI OLMAKTAN GURUR DUYDUĞUMUZU DÜNYAYA GÖSTERELİM.”

Aynı anda “Ben KKTC yi değil Kıbrıs Cumhuriyetini tanıyorum, devletim K.C’dir, KKTC işgal yönetimidir, alt yönetimdir, muz cumhuriyetidir vb..” diyenlerin de KKTC pasaportlarını iptal edelim, KKTC ‘de yabancı statüsünde yaşasınlar, KKTC kamu hizmetlerinde görev alamasınlar

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