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Sabahları kolay uyanmak için bunları yapın!

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Sabahları uyanır uyanmaz hangimiz enerji patlaması yaşıyoruz ki! Ancak güne daha zinde başlamak için yapabileceğimiz bazı şeyler de yok değil. İşte o öneriler!
Sabahları kolay uyanmak için bunları yapın!

Sabahları güne başlarken zorlanıyor ve iş yerinde uykusuzluğa yenilip güçlü kalamıyor musunuz? Peki güne zinde ve enerjik bir şekilde başlayabilmek mümkün mü ve bunun için yapılabilecekler nelerdir? Eğer sabahları alarmınızı sürekli erteliyor ve yatakla olan bağınızı bir türlü koparamıyoranız size bazı önerilerimiz olacak. İşte kahveye ve ilaçlara bağımlı olmadan doğal yollarla zinde bir şekilde uyanmanızı sağlayacak tavsiyeler...

Alarmı Ertelemek Çözüm Değil

Alarm çaldıktan sonra 5 dakika daha sonra bir 5 dakika daha diye düşünürken bir bakmışsınız yataktan hiç çıkamıyorsunuz. Bu durumda yapmanız gereken şey alarmı yatağınızdan uzak yerlerde bulundurmak olmalıdır. Sonuçta alarmı kapatmak için yataktan zorla da olsa çıkmak durumunda kalacaksınız.

Kararlarınızı Geceden Verin

Sabah ne yiyeceğinize ve daha da önemli ne giyeceğinize geceden karar vererek sabah zorla uyanmanın üzerine buzdolabının ve gardırobun başında vakit kaybetmeden güne daha rahat başlayabilirsiniz.

Bir Bardak Su Uyanmaya Yardımcı

Sabah kalkar kalkmaz bir bardak su içmek vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olacağı gibi açlık hissini gidermesiyle gereğinden fazla beslenmeyi de önlüyor. Aynı zamanda metabolizmayı hızlandırarak vücuda enerji de sağlıyor.

Uykunuz Yoksa Yataktan Çıkın

Eğer uyumak için yatağa gittiniz ve 15 dakika içerisinde uykuya dalamadıysanız yatakta dönüp durmanızın bir anlamı olmayacaktır. Hemen yataktan çıkıp başka bir yere geçerek rahatlatıcı bitki çayları eşliğinde uykunuzun gelmesini bekleyin ve uykunuz gelinceye kadar yatağa geri dönmeyin. Böylelikle daha kaliteli bir uyku deneyimi yaşayarak sabah daha rahat uyandığınızı göreceksiniz.

Uyumadan Önce Bunları Yapın

Yatağa girmeden önce hafif bir şeyler okuyun, sıcak ve rahatlatıcı çaylardan (lavanta, papatya gibi) yararlanın, ılık bir duş alın ve odanızı havalandırmayı unutmayın.

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