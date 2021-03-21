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Sabah’ta şok eden yazı! AK Parti’de 7 bakan gidici! İşte herkesin merak ettiği o isimler

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Sabah'ın güvenirliği tartışma konusu olan kalemi Mahmut Övür, ilginç bir yazı kaleme aldı. Övür "En az 6-7 bakanın değişmesi kaçınılmaz" diye yazdı.
Sabah’ta şok eden yazı! AK Parti’de 7 bakan gidici! İşte herkesin merak ettiği o isimler

Sabah’ın güvenirliği tartışma konusu olan kalemi Mahmut Övür, ilginç bir yazı kaleme aldı. Övür “En az 6-7 bakanın değişmesi kaçınılmaz” diye yazdı.

Mahmut Övür, “Doğal olarak söylenenlere bakılırsa, en az 6-7 bakanın değişmesi kaçınılmaz. Kimin gideceğini ve yerine kimlerin geleceğini Başkan Erdoğan veya bir iki yakın isim dışında kimsenin bildiğini sanmıyorum” ifadelerini kullandı.

Mahmut Övür’ün yazısından bir bölüm şu şekilde:

…Şimdi “tam zamanı” denebilecek bir durum söz konusu. Ortada iki buçuk yıllık bir tecrübe var ve dışarıdan atanan bakanların nasıl bir performans gösterdikleri görüldü. Buna devam mı edilecek yoksa büyük oranda “siyasi aktörlere” mi dönülecek?
Başkan Erdoğan’ın verdiği yüzde 60-70’lik değişim işareti ikinci seçeneği öne çıkartıyor. AK Parti içinde “tsunami” diyerek çok daha fazlasını beleyenler bile var. Onlara göre, 2023’e giderken oluşacak “hortum” kabineden parti yönetimine, bakan yardımcılarından genel müdürlere birçok kişiyi silip süpürecek ya da yerlerini değiştirecek.

Bir anlamda 2023’e giderken parti de kabine de yeniden yapılandırılacak.
Tek ölçü de, özellikle kabine ve parti yönetimi için toplumla sahici ilişki kuracak siyasi aktörleri ön plana çıkarmak. Bu konuda İstanbul, Ankara ve Diyarbakır gibi büyük şehirlerde AK Parti teşkilatlarındaki değişim örnek gösteriliyor. Kime sorarsanız sorun, ölçü olarak konulan bu üç ildeki başkan ve yönetim kurulu değişikliği büyük oranda isabetli bulunuyor.

Yeni isimlere gelince… Siyaset kulislerinde uzun süredir hem kabine hem de parti yönetimiyle ilgili çok şey söyleniyor. Hatta “yer yerinden oynayacak” diye yazanlar bile var. Ne derse densin, zaten yüzde 70’e varan bir değişim olacağını bizzat Başkan Erdoğan açıklamıştı. Bu yüzden sonuç şaşırtıcı olmayacak… Yeni isim konusunda doğrusu kimse fazla bir şey bilmiyor. Sadece çok sayıda farklı isimle görüşüldüğü söyleniyor. Bu nedenle önceden tahmin yürütmek zor.

Ancak şu söylenebilir, hem yeni bakan atamasında hem de parti yönetiminde siyasetle bağını koparmayan eski bakan ve milletvekilleri öne çıkacak… Tabii bunun yanında hiç hesapta olmayan tıpkı İstanbul İl Başkanı gibi çevrede duran sürpriz isimler de konuşuluyor.
Doğal olarak söylenenlere bakılırsa, en az 6-7 bakanın değişmesi kaçınılmaz. Kimin gideceğini ve yerine kimlerin geleceğini Başkan Erdoğan veya bir iki yakın isim dışında kimsenin bildiğini sanmıyorum. O nedenle bu kez isim yazamıyorum.

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